Hoy en día, muchos usuarios aprovechan su tiempo libre para participar en test visuales. Yo reconozco que soy uno de ellos, pues considero que dichas pruebas son capaces de ayudarnos a saber más sobre nosotros mismos y todo de una manera muy fácil. Eso, para mí, es excelente. Como quiero que más personas tengan esa oportunidad, decidí compartir esta evaluación. Participa en ella y podrás obtener información acerca de ti en un dos por tres. Sí, será muy rápido porque tan solo necesitas indicar cuál es tu postura de yoga favorita. Claro está, tu respuesta debe estar basada en las opciones que aparecen en la imagen que he colocado abajo. No puedes mencionar algo que no está ahí.

Imagen del test visual

En la imagen del test visual hay seis posturas de yoga. Míralas con mucha atención para que puedas contestar correctamente. Nadie te apura, así que no te estreses. Cuando hayas respondido, será el momento de que leas los resultados de la prueba que ha gustado a bastantes personas.

TEST VISUAL | Esta imagen muestra varias posturas de yoga y tú debes indicar cuál es tu favorita. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Postura de yoga 1:

Si esta es tu postura de yoga favorita, sabes que tanto las cosas buenas como las malas forman parte de la vida. No te desanimas ante las dificultades. Tienes una gran fuerza interior y ganas de ganar.

Postura de yoga 2:

Si esta es tu postura de yoga favorita, eres una persona comunicativa, alegre, confiable y sincera. Tienes la capacidad para decir lo que piensas. La búsqueda de la verdad siempre será tu objetivo final.

Postura de yoga 3:

Si esta es tu postura de yoga favorita, no le temes a las batallas de la vida. Eres una persona muy decidida. Siempre intentas ver más allá.

Postura de yoga 4:

Si esta es tu postura de yoga favorita, tienes una gran capacidad de equilibrio. Resuelves problemas muy difíciles.

Postura de yoga 5:

Si esta es tu postura de yoga favorita, eres una persona servicial. No puedes quedarte sin hacer nada ante el sufrimiento del otro. Te consideras feliz.

Postura de yoga 6:

Si esta es tu postura de yoga favorita, eres una persona disciplinada. Escuchas más de lo que hablas. Siempre permaneces fiel a una verdad más grande que tú.

RECUERDA: Este test visual es solo para fines de entretenimiento y autoconocimiento. No debe tomarse como una evaluación psicológica profunda o un reemplazo del consejo profesional.

