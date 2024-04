Como ya es de costumbre, te tengo un nuevo test visual que te hará pensar verdaderamente sobre quién eres y cuáles son tus actitudes más frecuentes, teniendo en cuenta que eres alguien lógico en la vida. Pero antes que nada, es necesario que sepas lo siguiente: la honestidad en esta prueba psicológica es importante. No mientas a la hora de responder la interrogante porque una mala práctica podría llevarte a tener resultados erróneos de ti y, por ende, no definirá quién eres. Solo hay dos opciones: unas manos y una cámara fotográfica. Cada alternativa posee un significado diferente. Puede que seas alguien que se rodea de gente que piensa igual que tú, por lo que no te agrada estar quieto(a) y aspiras a tener más, sabiendo que odias discutir. Otra posibilidad es que seas alguien muy obsesivo con los detalles, priorizando la perfección ante todo.

Observa la imagen del test visual

Test visual: descubre si eres una persona lógica. (Foto: MDZOL)

Mira los resultados del test visual

Si viste primero las manos...

Si lo primero que viste fueron las manos, eres una persona generosa, bondadosa, que sobresale por ser muy inconformista. Te vas de los lugares donde crees que no puedes crecer. Te rodeas de gente que piensa igual que tú. No te agrada estar quieto(a) y aspiras a tener más. Odias discutir. No te haces problemas por asuntos sin mucho sentido. Vives tus días como si fueran los últimos.

Si viste primero la cámara fotográfica...

Si lo primero que viste fue la cámara fotográfica, eres una persona lógica y racional. Evalúas todo antes de tomar una decisión. Te cuesta reconocer tus errores. Consideras que equivocarte está prohibido. Eres una persona observadora, comprometida y responsable. Tienes una inteligencia brillante. Eres obsesivo(a) con la perfección. Los demás depositan su confianza en ti.

