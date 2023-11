En este novedoso test visual vamos a intentar examinar más aspectos sobre ti, y todo a partir de la forma de tus labios. Aquí vamos a necesitar que mires con detenimiento la ilustración y elijas aquellas alternativa que consideres sea la más parecida a tus labios. ¿Estás listo? Recuerda que el requisito más importante es que seas sincero al momento de dar tu respuesta, pues si no eres honesto los resultados que consigas no serán los adecuados. Cada quién tiene una característica distinta, pero determinante y que a la larga nos brindará detalles sobre nuestra forma de ser.

Mira la imagen del test visual

Aquí podrás visualizar la gráfica que te mencionamos. Son cuatro alternativas completamente diferentes, por lo tanto observa con atención la ilustración pues un pequeño error podría defraudarte al leer los resultados. Cuando ya estés listo, te invito a leer el significado de cada opción.

Solo debes elegir una de las alternativas que te mostramos y conocerás los resultados del test visual. | Foto: genial.guru

Descubre los resultados del test visual

Los labios número 1

Si tienes la boca más parecida a la primera es que eres una persona alérgica a las mentiras, pero que tampoco dudarás a la hora de engañar a cualquiera si crees que la situación así lo requiere. Es más, sueles intentar siempre quedar bien delante de todo el mundo en base a falsedades.

Los labios número 2

Si tienes la boca más parecida a la segunda es que eres una persona sincera, honesta y leal, que intentas siempre que quienes te rodean sean iguales que tú. No toleras la hipocresía, por eso si descubres un engaño te sueles alejar con rapidez.

Los labios número 3

Si tienes la boca más parecida a la tercera es que has normalizado las mentiras en tu vida hasta el punto que sabes que las personas pueden engañar y no temes a sus engaños. Tú intentas ser transparente y ahorrarte así tiempo y sentimientos.

Los labios número 4

Si tienes la boca más parecida a la cuarta es que no vas por la vida mintiendo, pero no dudarás en usar la mentira si te conviene con gente a la que no aprecias o por la necesidad de salir airoso de cualquier conflicto.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

Desarrolla otro test aquí