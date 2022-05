El acertijo viral de la iglesia no pone en una encrucijada, al menos a la gran mayoría de usuarios, que quedaron contra las cuerdas al buscar la solución. Aunque lo creas difícil, será muy sencillo responder el desafío visual solo si eres detallista. Eso sí, recuerda que solo tienes cinco segundos, así que prepárate para resolver este acertijo visual que te traemos en esta ocasión.

Alrededor del 88% de usuarios que intentó resolver el desafío viral de la iglesia quedó devastado con la respuesta a la que tú podrías llegar si tienes la habilidad, pero no comas ansias y anda paso a paso para resolver el acertijo lógico visual.

Solo 5 segundos tienes para dar con la respuesta a este desafío viral y romper con el maleficio de la mayoría de usuarios. Intenta responder en ese tiempo este reto facilísimo y reta a quien quieras.

RETO VIRAL COMPLETO

Encuentra el error en el acertijo visual lógico que 1 de cada 3 falla en su primer intento. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

¡Te felicitamos por haberlo cumplido en el tiempo solicitado! ¿Qué? ¿Aún no has logrado dar aún con todas las diferencias? ¡Uy, creímos que sí! De antemano, sentimos haberte puesto un desafío tan complicado, pero te habíamos advertido que no iba a ser fácil. Pero ojo, no te sientas mal, es que no es un reto ‘disponible’ para todos. Tal es así que solo un grupo selecto lo ha encontrado en ese parámetro de segundos.

Lo sabemos. Este es el párrafo al que no querías llegar, sabíamos que iba a ser difícil de resolver por ti solo, pero sabemos que a veces las cosas no salen como esperábamos. Al parecer, aún no has encontrado la respuesta y no te preocupes, pues no es fácil formar parte de ese grupo de hábiles con una percepción visual 10/10 que dieron con la solución rápido. Si buscabas la solución, aquí te la mostramos.

Solución del acertijo visual lógico: aquí se encuentra el error que 1 de cada 3 falla en su primer intento. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO O RETO?

De acuerdo a Wikipedia, una adivinanza es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente en forma de rima que se plantea en diferentes formatos de métrica y composición. Si bien son comunes los versos octosílabos, también podemos encontrar estrofas de dos o cuatro versos y rimas asonantes y consonantes.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS RETOS VIRALES?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE LOS ACERTIJOS?

Si bien el proverbio hace una declaración clara y distinta, la finalidad del acertijo suele ser engañar al oyente sobre su significado. Se da una descripción y luego se exige la respuesta en cuanto a lo que se ha querido decir, detalla britannica.com.