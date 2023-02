Es cierto que hay muchos acertijos visuales que son fáciles de resolver, pero el de esta nota es todo lo contrario. Como prueba de ello está la siguiente estadística: el 99 % de participantes no fue capaz de superarlo. ¿En qué consiste el desafío? Tienes que localiza el lápiz en la imagen.

Con un simple vistazo puedes darte cuenta que en la ilustración abunda los libros. Ahí hay de varios colores y podemos suponer que son de distintas materias; sin embargo, eso no es muy importante. Lo concreto es que entre esas cosas está el lápiz que tú debes encontrar lo más rápido posible.

Para resolver esta prueba tienes que relajarte primero. No es mala idea ir a un lugar donde nada ni nadie pueda distraerte. Y es que es importante la concentración. Si no observas detenidamente la imagen, te será imposible ubicar el lápiz en la imagen que, si no te has dado cuenta, fue elaborada por genial.guru.

Mira aquí la imagen del acertijo visual

A simple vista no se aprecia el lápiz en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

El lápiz está bien escondido. Es por eso que casi nadie ha sido capaz de ubicarlo, a pesar de que este reto viral no posee un límite de tiempo. Si quieres conocer en qué parte se encuentra, mira la siguiente imagen.

En esta imagen se indica dónde está el lápiz. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es tu mejor opción de entretenimiento. Algunos consisten en ubicar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

