La prueba que vas a desarrollar me sorprendió de inicio a fin. Cuando leí el titular me resultaba casi imposible llegar a conocer aspectos psicológicos inherentes a través de una sencilla imagen. Pero conforme fui leyendo esta prueba, quedé sin palabras al descubrir si poseo o no un “espíritu libre”. Para descubrir eso bastará con que realices una elección entre una amplia varidad de alternativas. Estoy seguro que este test de personalidad te ayudará a descubrir más sobre ti, además es uno de los más solicitados entre los usuarios ya que ha sido creado por los mismos que difundieron el test con el que podrás “conocer en segundos tu estado mental a través de un garabato” u otro con el que descubrirás “tu capacidad intelectual si encuentra ‘tu nombre’ en en la imagen”.

En la gráfica central se puede ver seis palomas. Tú tienes que elegir solo una y segundos después ir hasta la parte de los resultados para conocer el significado de tu decisión. De esta manera podrás descubrir más sobre tu personalidad.

Elige una opción y conoce si tienes un espíritu libre

Como te indiqué anteriormente, en esta prueba lo único que tienes que hacer es una sencilla elección entre todas las alternativas. Precisamente, tu personalidad te guiará hacia la decisión que consideres correcta. Antes de continuar te debo aclarar que esta prueba no tiene validez científica, pero si quieres divertirte te invito a leer los resultados.

TEST DE PERSONALIDAD | Escoge la opción que consideres correcta y conocerás los resultados de la prueba.| Foto: iProfesional

Conoce el significado del test de personalidad

Paloma 1: si al observar la imagen la paloma que más ha llamado tu atención es la primera de todas, quiere decir que eres una persona libre, la cual no soporta que haya otras personas que te digan lo que tienes que hacer. En tu vida prefieres vivir el día a día y solo piensas en el presente, sin preocuparte por lo que pueda suceder mañana, una filosofía de vida que te acompaña en los diferentes ámbitos de tu vida.

Paloma 2: si tu elección ha sido la segunda paloma, te defines como una persona muy meticulosa y detallista, que es capaz de sobresalir por la responsabilidad y el profesionalismo con el que te enfrentas a todos los proyectos y situaciones que se te presentan en tu vida. Asimismo, tienes como una de tus principales señas de identidad la generosidad con tu círculo más íntimo.

Paloma 3: en el caso de que tu elección haya sido la tercera paloma de la imagen, esto quiere decir de ti que eres una persona testaruda, a la que cuando algo se le mete en la cabeza, es difícil que otros consigan hacerle cambiar de opinión. Con frecuencia tratas de ponerte a ti mismo a prueba, y siempre estás dispuesto a meterte de lleno en nuevas aventuras y retos.

Paloma 4: la cuarta paloma quiere decir que eres una persona que en muchas ocasiones ha puesto como principal prioridad las necesidades de los demás a las tuyas propias, algo que en su momento te pudo parecer una buena idea pero que, a medida que pasa el tiempo, hará que te alejes de ti mismo y comiences a sufrir las consecuencias, debiendo ser algo que deberías cambiar.

Paloma 5: si al observar la fotografía te has decantado por la quinta paloma por ser la que más te ha logrado cautivar, significa que eres una persona que tiene un alma libre y que vive la vida sin apegarse en exceso a los lugares y a las cosas. Eres consciente de que para ti todo tiene un ciclo y un tiempo en la vida, y sabes vivir con ello en todo aquello que se te presenta.

Paloma 6: si tu elección ha sido la paloma número 6, significa que eres una persona que, en ocasiones, puede llegar a ser una demasiado independiente y desapegada de los demás, mientras que para otras situaciones eres alguien que siente mucho apego y dependencias con algunos seres queridos.

¿Cómo se define un test de personalidad?

Los test de personalidad, ya sean visuales o de cualquier otro tipo, son instrumentos, según los expertos, que tienen el objetivo de medir o evaluar una característica psicológica en específico. Por este motivo se han convertido en un contenido muy popular en las redes sociales e internet en general, ya que a través de ellos es posible conocer diferentes rasgos que es muy posible que no conozcas acerca de ti, de lo que piensas sobre las cosas, y de la forma que tienes de ser o comportarte ante determinadas situaciones y estímulos.

¿Cuál es el fin de que uno se conozca mejor a sí mismo?

Conocerse uno mismo permite saber lo que queremos en la vida, ya sea en grandes proyectos o en el día a día. También permite saber gestionar mejor nuestras emociones incluso en las situaciones más difíciles.

Descubre cuál es mejor test de personalidad

Test de RORSCHACH: Esta prueba es una de las más conocidas y famosas en el mundo de la Psicología. Consiste en el análisis de manchas de tinta y su objetivo es evaluar la personalidad de una persona a partir de sus respuestas.

