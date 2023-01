Observa con mucho cuidado la imagen del reto viral que compartiremos contigo. En este desafío tendrás que hacer gala de tu sentido visual pero sobre todo de tu inteligencia espacial. Y es que aquí deberás determinar con exactitud cuál de las opciones que te mostramos encaja en el espacio en blanco que aparece en medio de la ilustración.

Con el objetivo de aumentar la dificultad, contarás con 15 segundos para lograr resolver este complicado reto viral. La única pista que podemos darte es que mires con atención la imagen y te fijes en los detalles más pequeños, pues estos seguramente te ayudarán a dar con la respuesta de manera rápida.

Este tipo de retos te ayudan a promover el desarrollo de nuestras capacidades. Y es que aquí no solo usaremos nuestro sentido visual, sino también nuestra inteligencia especial, aquella que se relaciona con la capacidad que tiene el individuo con relación a aspectos como el color, línea, forma, figura, espacio, y la relación entre ellos.

Mira aquí la imagen del reto viral

Tras 15 segundos ya debes haber determinado cuál es la respuesta correcta. Descuida, si no fue así aquí te dejamos la solución.| Foto: Cortesía genial.guru

Mira aquí la solución del reto viral

Si lo intentaste en repetidas ocasiones y todavía no puedes determinar cuál de todas las opciones es la correcta, pues no te preocupes. Sabemos que este desafío era complicado y no todos tienen la habilidad para resolver. Es por eso que enseguida te brindaremos la respuesta.

Mira con atención y emplea al máximo tu inteligencia espacial. Solo así lograrás resolver este complicado reto viral.| Foto: Cortesía genial.guru

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es un ejercicio que pone a prueba tus habilidades cognitivas para realizar una tarea. Cabe precisar que todas las actividades que realizamos requieren la utilización de nuestras funciones cerebrales, lo que implica millones de conexiones neuronales repartidas por los lóbulos cerebrales para desenvolvernos adecuadamente con nuestro entorno y procesar información por diversos canales.