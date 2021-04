Cuando se pensaría que Cristiano Ronaldo no puede trascender más, nos equivocamos. No sabemos si este gato se topó con algún video o partido del astro portugués, pero la imitación le salió perfecta. Tal es así que el video no tardó en viralizarse en redes sociales y generar miles de comentarios, pues cuando veas el clip de poco menos de 20 segundos, te darás cuenta que al gato solo le faltaba la camiseta con la número ‘7’ en la espalda y un peinado moderno para ser tal cual el máximo goleador de la historia del fútbol.

Si bien, son varias las imágenes que se han repetido en Cristiano Ronaldo y que muchos tendrán en su cabeza cuando lo recuerden. Tenemos la celebración del “SIU”, el “calma, aquí estoy yo”, su parada y respiración para los tiros libres o sus saltos a la hora de cabecear. Pero, aunque no se repite casi partido a partido, mucho lo recuerdan también elevándose para pararla de pecho.

En la fotografía de esta nota, un ejemplo de ello. Ese salto del portugués por encima de cualquier rival, y no para pegarle un ‘testazo’, sino bajarla con sus pectorales y controlar el balón con toda la calidad que muestra partido a partido. Es, sin duda, uno de sus diferenciales en el fútbol y que solo pocos han podido replicar de forma similar. Claro, hasta que nos topamos con este gato.

Gato es viral por parar con el pecho una pelota a lo Cristiano Ronaldo. (Janakornfeind/TikTok)

En la cuenta de TikTok de Jana Kornfeind, nos topamos con este video que en solo horas generó más de tres millones de reproducciones y cientos de miles de comentarios entre la comunidad ‘tiktokera’. Muchos quedaron sorprendidos por la agilidad, los reflejos y, sobre todo, la calidad del gato para pararla de pecho como lo haría el astro de la Juventus de Italia.

“Le enseñaré a mi gato la misma técnica”, “Ese felino tiene más talento que yo” o “Que mi equipo lo contrate. Es mejor que varios de los jugadores”, son algunos de los comentarios que acompañan el clip que, además, tiene el fondo de la Champions League, como para hacerlo aún más impresionante. Todo un lujo de clip que los amantes del fútbol no pueden dejar pasar.

