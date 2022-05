Un joven de México utilizó su cuenta de TikTok para denunciar la estafa de un conductor de taxi por aplicativo.

El internauta, identificado como @mb131205 en la mencionada red social, explica que todo empezó cuando pidió un viaje el pasado jueves por la noche. En aquella ocasión, esperó por varios minutos y en el mapa disponible en la app se veía que el automóvil no se movía pese a estar bastante cerca.

Por ello, el usuario le envió un mensaje al chofer para preguntarle si iba a llegar. Tras una serie de mensajes, el sujeto contesta y le dice: “No le hagas a mí me da igual, suerte”.

Denuncia viral de usuario de TikTok

En un segundo video, @mb131205 demuestra los otros mensajes que recibió. “Estoy tranquilo en casa”, dijo el conductor, que habría estado esperando que el usuario cancele el viaje para cobrar por ello.

Cabe agregar que, en cierto momento del video, se ve que el coche se mueve unos cuantos metros. El responsable de la publicación aseguró, a modo de broma, que seguramente fue porque el chofer se movió del baño a su habitación.

La denuncia, como era de esperarse, generó toda clase de reacciones en TikTok: “Hubieras ido a su casa jajaja”; “Ellos tienen que cancelar si no, no pueden trabajar, solo déjenlos esperando”; “Me paso lo mismo me pasó una vez y me fui en Didi y después de cuarenta minutos de viaje se fue a la dirección de inicio de viaje”; escribieron algunas personas.