En TikTok, se volvió viral el video de una joven que terminó llevándose una gran decepción al recoger su pastel de cumpleaños. “Esto es lo que quería y esto fue lo que obtuve”, se escucha en el clip de la usuaria @silvanasabella, cuya publicación se viralizó con más de 12 millones de reproducciones.

En las imágenes, muestra cómo quería que fuera el diseño de la torta. En la fotografía se ve un pastel redondo de dos pisos, de color negro y con detalles en dorado. Sin embargo, llegado el pedido, se llevó una gran sorpresa.

El día del cumpleaños llegó y, al momento de recoger el postre, grande fue su decepción al ver que el resultado no se parecía en nada a lo solicitado.

El encargado del pastel se limitó a “pegar” la foto de la torta, y no a diseñarla, como se esperaba.

Video viral de TikTok:

El clip se volvió tendencia y generó toda clase de reacciones: “La similitud la tiene; impresa, pero la tiene”; “Es que lo tenías que pedir en 3D”; “Su trabajo lo hizo”, escribieron.

Por otra parte, hubo quienes aseguraron que, de haber recibido esa torta, no hubieran pagado nada: “¿Se lo pagaste? Yo no lo hubiera hecho”, “Yo no le hubiera dado ni un solo peso”, comentaron.