¿Y cómo sabes cuáles son esos objetos? Pues necesitarás mucha intuición para determinar cuáles son aquellos que no corresponden ni guardan sentido con la imagen del desafío visual. Esta prueba es una de las más solicitadas por los internautas durante las últimas semanas, pues no ayudan a ejercitar nuestra capacidad visual y también ciertos aspectos cognitivos. No simplemente es un desafío de búsqueda. ¿Estás listo?

Ten en cuenta que la ilustración del desafío visual muestra varios peces y un rostro algo extraño, además de una mano. Sin embargo, hay algunos elementos que no guardan relación con los que ya mencionamos. Determina cuáles son y encuéntralos rápidamente.

Mira la ilustración del desafío visual

En esta parte necesitarás bastante concentración, pues tienes que dejar todo tipo de distracción de lado para tratar de hallar esos objetos “perdidos”. Te recomiendo que establezcas algún método y luego de ello nos brindes la respuesta. Si estás listo, te dejamos la gráfica a continuación.

Tienes que indicar la ubicación de cada uno de los objetos perdidos para lograr resolver el desafío visual| Foto: chedonna

Solución del desafío visual

Si fallaste en repetidas ocasiones, pues te dejaremos la ubicación de cada objeto perdido en la imagen que colocaremos líneas abajo. Aquí podrás revisar el lugar donde están esos elementos que debías buscar.

Aquí te muestro la ubicación de cada uno de los objetos perdidos en la imagen del desafío visual. | Foto: chedonna

