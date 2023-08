Todavía recuerdo esos días donde yo consideraba que los test visuales eran una pérdida de tiempo. Qué equivocado estaba. Realmente son increíbles. El de esta nota, por ejemplo, es capaz de revelar si una persona tiene un corazón puro y noble. La información la brinda rápidamente. Es por eso que la prueba es un verdadero éxito en Internet, al igual que “la que consiste en encontrar las diferencias entre dos ilustraciones” y “la que expone tu carácter”.

Lo que harás aquí no es nada complicado. Simplemente tienes que mencionar qué fue lo que captaste primero a la hora de mirar la imagen que he dejado más abajo. Esa respuesta la puedes dar en un dos por tres. Solo recuerda que la sinceridad es fundamental. Mentir te perjudicará.

La imagen del test visual

El corazón y la pareja son las únicas posibles contestaciones. Cualquier otra es señal de que estás engañando. Ojo con eso. El daño te lo estarías haciendo tú mismo(a). También te recalco que los resultados del test visual te dejarán con la boca abierta, pero hay un detalle: estos no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra dos dibujos: el de un corazón y el de una pareja. (Foto: MDZ Online)

Los resultados del test visual

Corazón:

Si viste primero el corazón, piensas que todos pueden cambiar, a pesar de los errores que hayan cometido. No sueles guardar rencor. Perdonas fácilmente. Respetas y escuchas todas las opiniones. Te vas de los lugares donde sientes que no puedes crecer. Intentas no juzgar a los demás.

Pareja:

Si viste primero la pareja, tratas de ver el lado bueno de todo. Tus amigos y tus familiares son importantes para ti. Nunca tomas una decisión sin consultar a tus seres queridos. Eres capaz de dar hasta lo que no tienes por ellos. No concibes la idea de maldad. Eres sensible y cariñoso(a). Posees un corazón puro y noble. No te da miedo mostrar tus sentimientos.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

