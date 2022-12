Observa la composición que es agradable a la vista y tienes que responder lo antes posible sin hacerte problemas. Puedes encontrar en la imagen muchas similitudes, pero esa no es tu misión, sino dar con las diferencias. En concreto, son tres cosas en el reto viral que no están de la misma forma en la imagen del pirata y el loro de arriba con la de abajo. No debes que la vista te engañe, pero debes saber que no puedes demorarte más de los cinco segundos desde que dejas de leer y comienzas a buscar.

¿Tienes una gran capacidad visual? Pues este reto viral es para ti. Aquí tendrás que encontrar las diferencias que se muestra en ambas ilustraciones. Fíjate en cada uno de los detalles. Hasta el más mínimo te servirá para lograr dar con la solución de este divertido desafío.

Este tipo de pruebas visuales van ganando cada vez más popularidad, ya que se tratan de una excelente forma de pasar el tiempo, ya sea en solitario o en compañía de familiares y amigos.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Tu deber es encontrar las tres diferencias en este reto viral del pirata que pocos logran. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

¿Qué, aún no lo terminas de resolver? Lamentamos haberte complicado, pero el tiempo límite se acabó y si estás acá es porque tampoco pudiste lograr resolver desafío complicado. Así que prepárate para lo que estás por ver, pues notarás que era muy sencilla la respuesta.

Solución del reto viral del pirata: aquí están las tres diferencias. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de virales. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

