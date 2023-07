Los test visuales que hay en Depor tienen la capacidad de dar a conocer aspectos sobre tu persona. El de esta nota puede revelar si tu familia es muy importante para ti. La información la obtendrás más rápido de lo que canta un gallo. Realmente, esta prueba es espectacular, como “la que revela tu estado mental actual, de acuerdo al garabato que escojas” y “la que expone la verdad de tu relación sentimental”.

¿Qué tienes que hacer para conocer lo indicado en el primer párrafo? Pues nada del otro mundo. Solo debes mencionar lo que captaste primero en la imagen que he dejado más abajo. Tu respuesta debe ser sincera. De lo contrario, no recibirás los resultados correspondientes a tu manera de ser.

Observa la imagen del test visual

No creas que hay muchas opciones en la imagen del test visual. Tan solo están los individuos y el foco. Si dices algo que no fue dibujado, perderás tu tiempo. Una vez que hayas dado tu respuesta, debes leer el significado de la misma. Esto lo encontrarás en la sección de los resultados de la prueba. Ojo que estos no tienen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen, que posee un fondo de color amarillo, te muestra dos dibujos: el de unos individuos y el de un foco. (Foto: MDZ Online)

Descubre los resultados del test visual

Individuos:

Si viste primero los individuos, jamás aceptas un “no” como respuesta. Eres una persona simpática, carismática y muy creativa. Destacas por tu gran inteligencia e imaginación. Tu familia es muy importante para ti. No te preocupa el ayer ni el mañana. Vives el presente.

Foco:

Si viste primero el foco, no soportas a la gente falsa e hipócrita. Eres una persona extrovertida y muy original. Guías muy bien a los demás. Das buenos consejos. Si tienes que discutir, lo haces. No te importa lo que otros opinen sobre ti. Te encanta hacer amigos. Entablas conversaciones con desconocidos fácilmente.

¿Desde qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea hacerse más sólidos, o todo lo contrario.

Participa en otro test visual

Estas cuatro imágenes develarán rasgos de tu personalidad según tu interpretación. Sigue las instrucciones y descubrirás lo que no sabías de ti.