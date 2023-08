Desde cómo sostenemos el volante de un automóvil hasta la forma en que saludamos a los demás , cada acción que realizamos demuestra aspectos de nuestra personalidad. Es difícil que nosotros mismos reconozcamos estos detalles, pero lo cierto es que aquellos que nos rodean si pueden verlo claramente. El test de personalidad que voy a presentarte se encargará de revelar qué clase de persona eres a raíz de tu forma de sentarte. ¿Te sientes preparado para conocer más sobre ti?

La prueba que te dejaré guarda muchas semejanzas con otras como “¿Cuál de ellas no es madre? Responde y descubre qué rasgos ocultas de tu personalidad” y “¿Prefieres un moño o cola de caballo? Tu elección revelará el tipo de persona que eres” , pues al igual que ellas lo único que necesitas hacer es responder, con total sinceridad, qué postura adoptas al momento de sentarte.

Visualiza la imagen y conoce qué clase de persona eres

Tienes que reconocer con bastante precisión cuál es la postura de tus piernas al momento de sentarte. ¿Las cruzas, las juntas o simplemente las tienes separadas? Analiza tu respuesta y luego de algunos segundos debes leer con atención el significado de la misma.

Tienes que elegir y siempre siendo sincero qué forma sueles adoptar al momento de sentarte. Tu decisión revelará los resultados del test de personalidad.| Foto: Rolloid.

Descubre lo que significa el test de personalidad

POSTURA 1 - PIERNAS CRUZADAS: Eres una persona con una mente bastante imaginativa, con la que creas historias y mundos que no existen, a causa de ello, destacas por tu creatividad e innovación. Eres el alma de la fiesta a donde quiera que vayas y detestas pasar tus días agobiado por la rutina.

POSTURA 2 - PIERNAS JUNTAS: Eres una persona a la que no le cuesta expresar sus sentimientos, sin embargo, no te gusta discutir ni emocionarte en público, pues es algo que te hace sentir muy incómodo. Te consideran un poco pedante y a pesar de que eres honesto a la hora de decir verdades, no lo haces con empatía.

POSTURA 3 - PIERNAS SEPARADAS: Eres una persona que se caracteriza por siempre buscar la perfección. Eres quisquilloso y selectivo, además, en tu caos encuentras la lógica. No puedes manejar un solo tema a la vez y las personas a tu alrededor te suelen considerar engreído por no saber escuchar.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad, sean de la índole que sean, se posicionan como auténticas herramientas analíticas según la visión de los expertos en la materia. Su función es la de sopesar y sopesar nuevamente una cualidad psicológica específica. No es de extrañar entonces que estos cuestionarios hayan conquistado la web y las redes sociales. Su popularidad radica en su capacidad de descubrir rasgos y matices que a menudo se ocultan bajo la superficie. A través de estos, podemos destapar percepciones ocultas sobre cómo vemos el mundo, cómo reaccionamos a situaciones inesperadas y cómo nos movemos en el complejo laberinto de la personalidad.

