Cuando leí el titular de la nota que hoy te traigo, me causó extrañeza, pues me siento una persona sumamente confiable y mis amigos me lo hacen notar. Realmente me parecía casi imposible que pueda llegar a reconocer más de mi forma de ser con solo analizar una ilustración del test de personalidad. Según fui avanzando quedé gratamente sorprendido al leer cada uno de los resultados que muestra este desafío personal. Si querías situarte de dónde vino este ejemplar, es de los que nos trajeron “ conoce cuál es tu verdadera edad mental ” y “ la forma en que tomas el lápiz para escribir revelará qué clase de persona eres ”, con respuestas que te harán ver tu vida diferente. ¿Eso es posible mediante una sencilla imagen?

En la imagen se pueden ver tres formas de cerrar el puño que comúnmente tienen las personas, pero todas tienen detalles diferentes. Según tu personalidad tendrás que elegir solo una opción, exactamente la manera en que tú realizas esta acción, ya que solo así estarás más cerca a la respuesta.

Observa la imagen del test de personalidad

Como te señalé anteriormente, debes enfocarte por completo en la gráfica central que dejaré líneas abajo. Con que visualices esta ilustración por 5 segundos máximo bastará, responde sinceramente y luego lee con atención el significado de cada elemento.

Tu manera de cerrar el puño revelará si eres una persona de confiar o mal amigo. (Foto: Genial.Guru)

Mira los resultados del test de personalidad

PUÑO CERRADO #1

Destacas por tu creatividad. Eres una persona muy entusiasta, proactiva y siempre estás en la búsqueda de nuevas aventuras. Detestas quedarte quieto y no soportas el encierro. Eres un amante del arte y la naturaleza. Te expresas muy bien en público y no tienes problema en decir lo que piensas adelante de nadie. Eres muy tranquilo y amoroso.

PUÑO CERRADO #2

Eres una persona sumamente sociable, que se gana la confianza de todo el mundo. Posees una gran inteligencia que te hace sobresalir en todos los ámbitos. Detestas profundamente las injusticias y eres muy amable con todo el que se cruza en tu camino. Te agrada ayudar a los demás y tienes un gran corazón.

PUÑO CERRADO #3

Eres alguien muy impaciente e impulsivo. No sueles pensar dos veces las decisiones que tomas y eso en reiteradas ocasiones te ha traído fuertes dolores de cabeza. Eres un gran apasionado en todo lo que emprendes, lo haces con responsabilidad y te fijas hasta en el último detalle. Te caracterizas por ser extremadamente honesto y bondadoso.

¿Conoces qué es un test de personalidad?

Te cuento que un test de personalidad es una herramienta psicológica utilizada para evaluar y medir los rasgos y características de la personalidad de un individuo. Estos test están diseñados para proporcionar información sobre los patrones de pensamiento, las emociones, los comportamientos y las preferencias de una persona, con el objetivo de obtener una comprensión más completa de su personalidad.

¿Para qué sirven los test de personalidad?

Por si no lo sabías, los test de personalidad se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.

Características de los test de personalidad

Preguntas estructuradas : los test de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los test de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los test de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los test de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los test de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los test de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los test de personalidad deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.

