¿Te has preguntado si tu forma de dar la mano puede mostrar aspectos de tu personalidad? Pues la prueba que vas a desarrollar a continuación tiene la facultad de brindarte mucho sobre ti, pero antes tendrás que demostrar de qué manera sueles dar la mano al momento de saludar a alguien. Este test de personalidad se volvió en uno de los más solicitados entre los internautas, pues guarda mucho parecido con otros que te dejaré a continuación: “descubrir la verdad de tu relación al escoger la pareja más feliz” y otro que “revelará tu estado mental al elegir un garabato” .

Te presentaremos cuatro alternativas que suelen realizar las personas al momento de dar la mano a otro. Lo que debes hacer, es escoger el que sueles utilizar de manera más frecuente. Y así estarás más cerca de llegar a conocer esos detalles del test de personalidad.

Visualiza la imagen y escoge sola una opción

Lo siguiente, es que conozcas el significado de tu decisión en la lista de resultados que colocaré líneas abajo. Estoy convencido que tu elección te dejará sin palabras, pero además debes enterarte que esta prueba no tiene validez científica comprobada.

TEST DE PERSONALIDAD | Tienes cuatro opciones y tras realizar una elección conocerás los resultados.| Foto: namastest

Conoce los resultados del test de personalidad

Figura 1 superior izquierda: Te caracterizas por tener una grande intuición en las relaciones interpersonales, pues sabes estar lejos de las personas malintencionadas y falsas, definitivamente te fijas hasta en el más mínimo detalle y sueles llegar hasta el fondo de cada situación.

Figura 2 superior derecha: Te gusta mirar a las personas con los ojos del alma, tienes un gran poder de espiritualidad y sabes muy bien cuándo alguien te oculta algo o pretende ser algo que no es, por lo que te caracterizas por ser alguien muy perceptivo.

Figura 3 inferior izquierda: Te caracterizas por ser una persona superficial, pero también eres un ser de gran corazón y puedes ser objeto de burlas, pero no hagas caso y siéntete orgulloso de quién eres.

Figura 4 inferior derecha: Te destacas por ser una persona ególatra y no hay quien no lo sepa. Por momentos te encuentras tan enfocado en ti mismo que no tienes en cuenta los sentimientos de los demás.

¿Cómo se define un test de personalidad?

Los test de personalidad, ya sean visuales o de cualquier otro tipo, son instrumentos, según los expertos, que tienen el objetivo de medir o evaluar una característica psicológica en específico. Por este motivo se han convertido en un contenido muy popular en las redes sociales e internet en general, ya que a través de ellos es posible conocer diferentes rasgos que es muy posible que no conozcas acerca de ti, de lo que piensas sobre las cosas, y de la forma que tienes de ser o comportarte ante determinadas situaciones y estímulos.

¿Cuál es el fin de que uno se conozca mejor a sí mismo?

Conocerse uno mismo permite saber lo que queremos en la vida, ya sea en grandes proyectos o en el día a día. También permite saber gestionar mejor nuestras emociones incluso en las situaciones más difíciles.

