Ponte bien las pilas porque no sabes en lo que te meterás con esta nota, pues el desafío de hoy propone que en la imagen del perro hay un dueño, hombre, escondido u oculto. ¿Por qué debes tener mucho cuidado con este reto visual? La ilusión óptica de hoy podría dejarte más de un dolor de cabeza si es que no cuentas con experiencia en este tipo de virales. ¿Preparado para dar con él en una imagen más que confusa?

Apenas un reto visual se hace tendencia en redes sociales, la pregunta no es por qué, sino cómo resolverlo para estar por encima de la media de aquellos internautas que lo intentaron. Si no pudiste descubrir en dónde es que está ese hombre en este acertijo lógico, líneas más abajo de la nota te dejamos la respuesta. Sin embargo, es necesario que avances por tus propios métodos. ¿Lograste dar con la solución?

IMAGEN DEL RETO VISUAL

Tu misión es hallar el rostro oculto en el reto visual del oso: ¿puedes en seis segundos? (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

¿Finalmente te diste por vencido? ¿El tiempo de quedó cortó y no te bastó para dar con la respuesta? No te preocupes ni te sientas mal. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que ha conseguido cumplir con esta prueba, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos cuanto antes.

Solución del reto visual del oso: aquí puedes ver el rostro oculto. (Foto: Genial.Guru)

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.