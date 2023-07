Seguramente obtendré una respuesta a lo que vengo buscando desde hace bastantes años. Siempre me pregunté cómo es mi verdadera personalidad y precisamente en este test de personalidad lograré descubrirlo. Cada acción que ejecutemos tiene la facultad de mostrar detalles de nuestra forma de ser y aquí podrás conocerlo con solo responder de qué manera sueles sentarte. Este test se volvió en uno de los más solicitados por parte de los internautas en todas las redes sociales. Además, ha sido desarrollado por los mimos creadores de “elige el garabato que más te guste y descubre la situación de tu estado mental” y “conocerás si eres buena o mala persona de acuerdo al primer animal que veas” .

¿Te desenvuelves igual en cualquier contexto? Si no cuentas con una respuesta clara te invito a resolver esta prueba. Lo único que necesitas hacer es mirar la ilustración por algunos segundos y luego escoger la forma que sules usar al sentarte. Si no hay ninguna igual, pues elige una parecida.

Visualiza la imagen y conoce tu personalidad

Te señalé líneas arriba que enseguida mostraré la gráfica central. Tú solo observarás la ilustración y segundos después tendrás que hacer tu elección. Te recuerdo que esta prueba no tiene validez científica comprobada. Si buscas divertirte, solo continúa leyendo los resultados.

Tienes que elegir la opción que más se acomode más a ti y así conocerás los resultados del test de personalidad.| Foto: jagranjosh

Te muestro las respuestas del test de personalidad

Opción A:

Eres una persona creativa y encantadora, aunque un poco infantil en tu alma. Tienes una habilidad asombrosa para hacer varias cosas a la vez, pero se te hace difícil enfocarte en una sola tarea durante mucho tiempo. Las personas se sienten bien a tu lado, a pesar de que te acostumbras a hablar primero y luego pensar en tus palabras. No tomas en serio tus problemas y crees que se pueden resolver por su cuenta. Si esto no sucede, le pasas la responsabilidad a alguien más para no agobiarte y no gastar tu tiempo.

Opción B:

Eres un soñador con una gran imaginación. Tu mente está llena de ideas frescas que muchas veces la gente encuentra interesantes. Las personas como tú son las almas de la fiesta. No soportas la rutina, te gusta viajar y aprender cosas nuevas. Puedes tomar decisiones con facilidad, cambiar rápidamente de peinado, trabajo, pareja o incluso de ciudad. No gastas tu tiempo en lo que no te hace feliz.

Opción C:

Piensas cuidadosamente sobre tus opciones antes de tomar una decisión porque quieres que todo te salga perfecto. Eres muy selectivo e incluso un poco quisquilloso. Al mismo tiempo, eres muy desorganizado pero tu caos tiene cierta lógica y cada cosa tiene su lugar. Tienes un problema para enfocarte en alguna tarea y durante las conversaciones puedes desviarte fácilmente del tema. Otras personas te pueden considerar engreído porque a veces no tomas en cuenta lo que dice tu oponente.

Opción D:

No te gusta discutir ni expresar tus emociones públicamente y te sientes incómodo cuando los demás discuten enfrente de ti. Los besos y abrazos para ti son algo íntimo. Las personas que se apoyan en sus pies por completo no tienen problemas expresando sus sentimientos. Eres abierto e incluso a veces puedes ser grosero. Además, eres pedante por naturaleza. Las personas que no se apoyan en sus pies por completo, tienen problemas de comunicación. Puedes parecer reservado, pero tomas todo a pecho y estás listo para enfrentar a todo el mundo.

Opción E:

Nunca te apresuras y crees que todo debe ir a su tiempo. Eres obstinado, persistente y nunca te rindes hasta que logras tus objetivos. Para ti, el aspecto físico es muy importante y te esfuerzas mucho por lucir lo mejor posible. Aún así, esto no te da confianza. Eres muy sensible y es difícil para ti escuchar las críticas.

¿Qué indican los test de personalidad?

Los aspectos de la personalidad que usualmente son puestos en observación durante un test de personalidad son:

Orientación a resultados

Flexibilidad

Liderazgo

Tolerancia a la frustración

Autonomía

Orientación al logro

Trabajo en equipo

¿Sabes qué es un test visual? Te lo cuento aquí

Los test visuales son contenidos capaces de exponer cómo es una persona. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en responder una simple pregunta: ¿Qué captaste primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber cuál es su verdadera forma de ser.

Conoce los beneficios de un test de personalidad

Estos son solo algunos de los muchos beneficios que se encuentran asociados a los test de personalidad, razón por la cual se utilizan en diferentes ámbitos como la selección de personal o en la psicología clínica.

Ayuda a entender mejor a otras personas. Cada persona tiene su propia manera de interactuar con el mundo que nos rodea y es necesario tener presente que ningún tipo de personalidad es mejor que otra, sino que cada una de ellas tiene sus propias características y debe ser igualmente valorada.

Ayuda en las relaciones personales. Estos contenidos puede ser más útiles para las relaciones personales de lo que se pueda pensar, ya que de esta manera es posible entender algunos rasgos de personalidad básicos de quienes te rodean, y todo ello contribuirá a conseguir construir asociaciones más fuertes con quienes te rodean.

Contribuye a conocer gustos y cosas que te desagradan. Con este tipo de contenidos es posible conocer los gustos y las cosas que nos desagradan, logrando así conocerse mejor a uno mismo, algo que es fundamental para la propia evolución como persona.

