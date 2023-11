Incluso hasta el último momento de nuestro día, cuando vamos a conciliar el sueño, somos capaces de mostrar ciertos aspectos de nuestra personalidad. Te digo esto porque el test visual que te dejaré a continuación intentará examinar tu forma de ser de acuerdo a la posición que más sueles utilizar al momento de dormir. ¿Cómo puedes obtener los resultados? Pues muy sencillo. Solo necesitamos que seas sincero y elijas la alternativa más ideal para ti. Después de esta elección, tienes que leer con detenimiento el significado de la misma.

Mira la imagen y elige una opción

En la ilustración se aprecia hasta 6 alternativas. Cada una demuestra la posición que suelen utilizar las personas al momento de dormir. Escoge la que sea tu favorita, pues ella te guiará de manera correcta hacia los resultados de esta prueba. Cuando sea el momento indicado, lee con detenimiento el significado de tu elección.

Tienes que ser sincero y elegir la alternativa que consideres correcta, solo así conocerás resultados del test visual. | Foto: genial.guru

Te muestro los resultados del test visual

A) POSICIÓN 1

No tienes la suficiente valentía para realizar las cosas o nuevos retos que se te presenta en la vida. Posees un gran temor en el caso de conseguir resultados negativos y ello te limita.

B) POSICIÓN 2

Presentas un mal humor que se libera de manera inmediata. No estás acostumbrado a bromas pesadas o situaciones que te generen incomodidad, por ello, presentas una reacción de ira inimaginable.

C) POSICIÓN 3

La puntualidad no es un rasgo favorable en tu persona. Habitualmente, llegas fuera de la hora pactada a una cita sumamente importante. Ello ha generado que las personas se sientan incómodas y no cuenten contigo para un suceso trascendental.

D) POSICIÓN 4

Estás habituado a decir mentiras en cualquier situación para obtener un beneficio a tu favor. No te importa los resultados que obtengas con tal de que sea favorable para ti.

E) POSICIÓN 5

Dependes de alguien para ser feliz y ello te genera una gran tristeza cuando las personas te fallan o no cumplen tus expectativas. Tu apego emocional hacia un individuo es sumamente rápido.

F) POSICIÓN 6

Tu orgullo domina tu interior. Cuando requieres ayuda o pretendes reconocer los puntos positivos de una persona, no lo solicitas o realizas, pues no te nace o no te sientes bien contigo mismo.

