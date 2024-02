No hay persona que no brinde ayude a los demás o tenga un gesto de apoyo cuando más se necesita, unos más que otros. El test visual te hará entender que tan generoso eres con tus amigos y las personas que te rodean, teniéndote en cuenta como una persona de bien que siempre está en los momentos complicados. La prueba consta de afinar tu percepción visual para entender cada detalle y mirar la imagen que posee dos figuras insertadas, acompañadas de un fondo con color peculiar. Entre las posible alternativas de respuesta podrás conocer si eres alguien empático que se preocupa por los demás o suele priorizar su paz mental, ante todo tipo de situación. No te olvides que para ganar en este desafío tienes que ser alguien 100% sincero, de no serlo desvirtuarás el objetivo principal.

Observa la imagen del test visual

Test visual: entérate si eres alguien generoso. (MDZ Online)

Mira los resultados del test visual

Si viste primero a la mujer...

Si viste primero la mujer, sueles ponerte en el lugar del otro para entender lo que le pasa y tratar de ayudarlo. Prefieres quedarte callado(a) para evitar problemas. Odias las discusiones. Priorizas a tu familia. Por tus seres queridos eres capaz de sacrificar tu propia felicidad. Eres muy generoso(a).

Si viste primero las mariposas...

Si viste primero las dos mariposas, eres muy atento(a), cariñoso(a), exigente y creativo(a). Das buenos consejos. Inspiras confianza. Los demás se sienten cómodos al hablar contigo. Resuelves rápidamente cualquier conflicto.

