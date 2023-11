Hoy te sorprenderás con el nuevo test visual que he preparado especialmente para ti. La dificultad es un poco mayor porque deberás de afinar tu percepción de la mejor manera. Sigue tu instinto para poder resolver la prueba con toda la calma posible y reconocer si eres una persona que posee inseguridad, por lo que necesita trabajar para poder tener un mejor ambiente a nivel personal. ¿Te animas a pasar por este ejercicio? Todo lo que tienes que hacer es observar la imagen principal de la nota y contestar lo primero que viste. No olvides que necesitas ser completamente sincero porque, de no serlo, esta prueba perderá su premisa principal. El desarrollo con tu familia también es la clave para entender la resolución.

Observa la imagen del test visual

Test visual: descubre si eres una persona insegura. (Foto: MDZOL)

Mira los resultados del test visual

Si viste un ojo...

Eres inseguro. Cuando aprendas a tener más confianza de ti mismo verás que no todo es tan difícil como crees. Tiendes a ser una persona soñadora y tus miedos te impiden concretar todo lo que pasa por tu cabeza. Tiendes a vacilar en la toma de decisiones y dudas mucho de tus capacidades. Con esfuerzo y perseverancia se puede tener todo lo que se desea. Tu familia es un gran sostén en tu vida y sin ellos no sabrías qué hacer.

Si viste un cisne...

Te caracterizas por ser una persona equilibrada. Basas todas tus decisiones en la lógica y nunca actúas por impulso. Siempre analizas absolutamente todos los pros y los contras antes de inclinarte por alguna opción. Te gusta tener absolutamente todo controlado y no dejas margen para los errores. En el caso de que algo se suscite de manera contraria a lo planeado, te cuesta mucho accionar rápidamente y resolverlo.

