Cuidado, lo que veas puede llevarte a un nivel de indignación pocas veces antes vista. Las imágenes que presenciarás se viralizaron en las últimas horas y responde a varios videos de seguridad que captaron un hechos sumamente deplorable y que sucedió en Manhattan. Un fornido hombre arremetió contra una anciana que caminaba tranquilamente por la acera, pero por si fuera poco, un testigo que compartía su similar fuerza y contextura, decidió hacer caso omiso realizando algo que indignó a millones en redes sociales.

Vamos por partes. El video que veremos en esta nota fue compartido por el usuario de Twitter, @CeFaanKim, un periodista de la cadena ABC en Nueva York, quien hizo la denuncia respectiva de lo que presenciamos en las imágenes: el ataque cobarde de un hombre afroamericano hacia una anciana de origen asiático, más precisamente, filipino.

Se desconocen las causas que llevaron a este hombre a atacar brutalmente a la anciana que pasaba por la acera tan tranquilamente, pero testigos aseguran que se trataría de un hecho racista y discriminatorio debido a la procedencia asiática de la víctima. Según primeros reportes, el sospechoso lanzó comentarios anti-asiáticos durante su ataque gritándole a la mujer que “no pertenece aquí”.

Golpean brutalmente a abuelita en Nueva York y la reacción del testigo es deplorable. (CeFaan Kim/Twitter)

Todo sucedió frente a un edificio que era resguardado por un agente de seguridad quien atestiguó todo lo que sucedió. Sin embargo, éste decidió no solo no participar ni resguardar la integridad de la mujer, sino que se acercó a la puerta del establecimiento (La Organización Brodsky) para cerrarlo y hacer como si no pasara nada. Este hecho fue repudiado en las redes sociales y la consecuencia no se hizo esperar: el agente de seguridad fue suspendido por su accionar y puesto en investigación.

El video no tardó en viralizarse en redes sociales, superando los 5 millones de reproducciones en solo horas. El Departamento de Policía de Nueva York fue quien hizo público el video y llamó a los ciudadanos para dar con el paradero del sospechoso. Por su parte, la víctima no fue identificada, pero trascendió que sufrió graves lesiones en el rostro y la pierna, razón por la que fue trasladada a un hospital para recibir ayuda

