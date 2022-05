Un profesor utilizó sus redes sociales para dar a conocer el intento de soborno de una alumna que asegura ser influencer. Mediante su cuenta de Twitter, el docente, identificado como Joshuan J. Barboza puso en evidencia la situación, volviéndose viral rápidamente.

“Tengo una alumna ‘influencer’ en mi clase. No presenta tareas, y casi no entra a mi clase. Pero me pide que no la desapruebe y que puede hacer que mis investigaciones se hagan conocidas en sus redes…no es broma”, escribió el profesional desde su perfil en la mencionada plataforma.

Tengo una alumna “influencer” en mi clase. No presenta tareas, y casi no entra a mi clase.

Pero me pide que no la desapruebe y que puede hacer que mis investigaciones se hagan conocidas en sus redes…no es broma — Joshuan J. Barboza. MSc. (@joshuanbarbozam) May 27, 2022

Barboza asegura que no teme ser denunciado por esta supuesta influencer, ya que en anteriores ocasiones pasó por algo similar cuando otros alumnos dieron argumentos poco creíbles.

“Ya me han denunciado dos alumnos por haberlas desaprobado. Su razón: ‘el profesor nos tiene odio y por eso nos desaprobó'”, contó el profesor por la misma red social.

Incluso, comentó que en aquella ocasión las alumnas presentaron un trabajo copiado y fuera del tiempo establecido. “Su tesis tenía 70% en turnitin, y presentó el trabajo 21 días después del tiempo límite.”

Finalmente, el docente señaló que su labor como académico es objetivo, por lo que si sus alumnos son malos e irresponsables, simplemente no hay manera de aprobar su materia.

“Mi trabajo y dedicación académica y de investigación siempre es objetiva. Las cosas como son. Si eres mal alumno, desapruebas”, concluyó.

Nunca, mi trabajo y dedicación académica y de investigación siempre es objetiva. Las cosas como son. Si eres mal alumno, desapruebas. — Joshuan J. Barboza. MSc. (@joshuanbarbozam) May 27, 2022

Su post se viralizó con más de 116 mil ‘me gusta’ y generó diversas reacciones. Mientras que algunos le recomendaron al profesor reportar el caso a sus autoridades, otros expresaron su descontento e indignación por lo sucedido.