No existe ningún reto viral que sea imposible de superar. Solo hay aquellos que son muy difíciles de resolver, como el de esta nota. El desafío que te traemos esta vez consiste en ubicar el emoji que es distinto al resto en la imagen. El detalle es que debes hacerlo en solo 4 segundos. Al participar, pondrás a prueba tu visión.

El límite de tiempo, definitivamente, hace que la tarea no la pueda realizar cualquiera, pero tranquilo(a). Nosotros vamos a ayudarte. ¿De qué manera? Pues revelándote la clave del éxito en la prueba. Simplemente tienes que observar detenidamente la ilustración que, si no te has dado cuenta, es una creación de genial.guru.

Como no cuentas con mucho tiempo, cada segundo es muy importante. No lo desperdicies mirando otra cosa que no sea la gráfica. Créeme que si haces eso tus posibilidades de cantar victoria en el reto viral serán mínimas. Ahora que ya sabes cómo actuar, demuestra tu capacidad. ¡Abre bien los ojos! ¡Vamos!

Mira aquí la imagen del reto viral

A simple vista no se aprecia el emoji diferente al resto en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Te queremos decir que no debes sentirte mal si en caso no fuiste capaz de encontrar el emoji diferente al resto en 4 segundos. Esto es un simple juego. No lo olvides. A continuación podrás saber en qué parte se ubica en la imagen.

En esta imagen se indica dónde está el emoji distinto al resto. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es lo que hará que le digas “adiós” al aburrimiento. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Deseas participar en otro reto viral?

Es necesario que sepas que hay muchos retos virales en la página web de Depor. Algunos son más complicados de superar que otros, pero todos te divertirán. Elige el que más llame tu atención de una vez. No olvides contarnos qué tal te fue en los comentarios.