El reto viral que motivó esta nota de Depor ha generado un gran impacto en muchos usuarios de distintas redes sociales. Todo porque casi nadie ha sido capaz de superarlo. El desafío consiste en encontrar el número 11 en una imagen donde hay muchos círculos de color morado. ¿Crees que puedas hacerlo?

No pienses que todas las pruebas que damos a conocer poseen un límite de tiempo. Esta, por ejemplo, no lo tiene. En otras palabras, aquí no se te exige encontrar el mencionado número 11 en cuestión de segundos. Relájate a la hora de buscar. La clave es prestar mucha atención a los detalles de la ilustración.

Imagen del reto viral del número 11

Esta imagen, que posee un fondo de color blanco, muestra bastantes círculos de color morado. (Foto: genial.guru)

Solución del reto viral

No todo el tiempo se puede ganar. Perder también es parte del juego, así que no hay problema si no pudiste encontrar el número 11. En este preciso momento te compartiremos su ubicación en la imagen.

En esta imagen se indica dónde está el número 11. (Foto: genial.guru)

