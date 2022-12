Si te contamos que un acertijo visual fue resuelto únicamente por el 3 % de sus participantes, pueda que te quede claro que es difícil de superar. Bueno, esa estadística posee el desafío que motivó esta nota, el cual consiste en ubicar la palabra ‘BUENA’ en la imagen. ¿Te animas buscarla?

A las personas que deciden sumarse a la prueba les recomendamos que realmente tomen en serio lo que se ha informado en el primer párrafo. La tarea no es nada fácil de hacer y si uno piensa que la realizará como si nada, estará más cerca de perder que de ganar. ¡Las cosas como son!

Antes de participar en el acertijo visual, debes de preocuparte por sentarte en un lugar que sea sumamente cómodo. Luego, tienes que abrir bien los ojos para observar detenidamente la ilustración elaborada por genial.guru. Solo así tendrás posibilidades de salir victorioso(a). Lo que está a tu favor es que el desafío no posee un límite de tiempo. ¡Vamos!

Mira aquí la imagen del acertijo visual

En la imagen del acertijo visual podemos apreciar varias palabras ‘SUENA’. Da la impresión de que estas nada más estuvieran presentes en la ilustración, pero no. La palabra ‘BUENA’ también está y tú debes averiguar en qué parte exactamente. Tómate el tiempo que necesites para ubicarla.

¿Eres capaz de encontrar la palabra ‘BUENA’ en esta ilustración? (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del acertijo visual

Estamos seguros de que diste lo mejor de ti para encontrar la palabra ‘BUENA’ en la imagen. Si eso no fue suficiente y no pudiste hallarla, no hay problema. No siempre se puede ganar. A veces toca perder. A continuación sabrás en qué parte se ubica exactamente.

En esta imagen se indica dónde está la palabra ‘BUENA’. (Foto: MDZ Online)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que te alegrará el día. Consiste en ubicar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo. Es decir, te piden localizar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

¿Te gustaría participar en otro acertijo?

Si tienes ganas de participar en otro acertijo visual, te informamos que hay muchos en la página web de Depor. No todos tienen el mismo nivel de dificultad (unos pueden ser fáciles de resolver, mientras que otros bien difíciles), pero sí poseen el mismo objetivo: entretener a la gente. ¡Ya lo sabes! ¡Hasta la próxima!

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.