Uno de los virales que está generando un poco de entusiasmo (y rechazo) entre los usuarios es el de este beduino (morador del desierto en árabe). Trata de poner tu enfoque por unos minutos en la imagen y ubica al camello que se escondió en este desafío. Son miles los usuarios que han intentado resolver el reto visual, pero chocaron con la cruda realidad: es un poco difícil. ¿Lo crees posible? La nota te la pondrás tú al final de este desafío, así que mira con atención la imagen, que ya corren los segundos.

Las reglas de este reto visual son simples: debes entender de qué va este ‘challenge’ en redes sociales, desde la premisa para así poder responder la pregunta principal. La postal de este beduino oculta una camello que solo un pequeño porcentaje logró captar a primera vista. Tu misión de hoy es ubicarlo, pero no pasar los 10 segundos.

IMAGEN DEL RETO VISUAL

¿Ubicarás al camello? Solo si tienes vista de halcón podrás descifrarlo en el reto visual. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

¿Finalmente te diste por vencido? ¿El tiempo de quedó cortó y no te bastó para dar con la respuesta? No te preocupes ni te sientas mal. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que ha conseguido cumplir con esta prueba, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos cuanto antes.

Solución del reto visual: aquí ubicarás al camello. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el reto visual de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos visuales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.