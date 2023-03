El test visual de los árboles es como se ha titulado a esta novedosa prueba psicológica que ya se difundió en las redes sociales y miles de internautas han resuelto. El test tiene la completa capacidad de mostrar cuál es tu nivel de inteligencia emocional con tan solo responder qué figura o elemento llegaste a identificar plenamente.

No queremos medias tintas, tienes que decirnos cuál es el elemento que sí visualizas por completa en la ilustración que dejaremos líneas abajo. Algunos aseguran que existen un árbol, otros simplemente dos rostros, sin embargo un grupo de usuarios señala que hay otra figura muy diferente pero que muy pocos han logrado identificar.

Y si ya tienes en mente la figura, la siguiente etapa del test visual es que conozcas su significado pues esta forma te revelará cuál es tu nivel de inteligencia emocional en este momento de tu vida.

La imagen del test visual de los árboles

En la imagen del test visual se aprecia un árbol, dos rostros y también un corazón formado por las raíces.| Foto: chedonna

Los resultados del test visual

Si has visto una pareja enamorada

Si lo primero que notaste son las caras de dos enamorados, significa que eres una persona que antepone el amor en la vida . Te gustan las películas románticas, las historias que te hacen llorar. Sueñas con un amor de cuento de hadas, uno que te haga feliz y dure toda la vida. Tu deseo es tan grande que acabas de enviar esta petición al universo y si aún no has sido recompensado muy pronto sucederá que tu príncipe azul te encontrará.

Si has visto un árbol

Si lo primero que notaste fue el árbol con sus ramas y raíces, significa que eres una persona muy abierta, progresista y curiosa. Así como el árbol extiende sus ramas en todas direcciones, usted se ramifica hacia otros, buscando conexiones sociales, entretenimiento y, a veces, incluso romance . En el amor necesitas tener a tu lado a una persona con el mismo espíritu que tú, abierta y original.

Si vieras la raíz en forma de corazón

Si has notado que la parte inferior de la imagen o las raíces del árbol se arquean para formar un corazón, significa que eres una persona introvertida . No te abres mucho a los demás y te mantienes bien anclado a tu armadura. Las personas que no te conocen bien pueden confundirte con una persona fría. Solo te dejas llevar por las personas adecuadas, aquellas que te muestran confianza y respeto. Eres selectivo y muy dedicado a tus aspiraciones profesionales.

¿Qué te pareció este test visual, o también conocido como test de personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con test visual en Depor, y listo.