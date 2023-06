Gracias al test de personalidad que te dejaré enseguida pude conocer realmente si estaba sufriendo de ansiedad por diversos motivos. Por ello, estoy seguro que esta prueba también te ayudará a ti a descubrir esos aspectos psicológicos que casi siempre nos agobian. Solo tienes que enfocarte en la imagen que verás líneas abajo y luego responder qué llegaste a identificar. Este test tiene gran aceptación entre los internautas, y es que ha sido elaborado por los mismos creadores de “escoge un garabato y conocerás tu estado mental actual” y “la forma de los dedos de tu pie representan tu verdadera identidad” . Así que si ya desarrollaste estas pruebas, simplemente sigue la misma dinámica.

En la gráfica central tienes que observar por algunos segundos y luego contar qué fue lo que llegaste a captar. ¿La forma de un cráneo o a una persona sufriendo? Te recuerdo que no existe respuesta correcta, pues simplemente indagaremos en tus características psicológicas.

Observa la imagen y conoce más sobre ti

Tienes que simplemente visualizar por algunos segundos la imagen y responder qué llegaste a identificar con precisión. Es importante recordarte, antes de que leas los resultados, que esta prueba no tiene validez científica comprobada, pero gran aceptación entre los internautas. Y si quieres divertirte más, te dejo los resultados líneas.

TEST DE PERSONALIDAD | Solo echa un vistazo y de acuerdo a lo que captes conocerás los resultados de la prueba. | Foto: iProfesional

Conoce el significado de este test de personalidad

1. Persona sufriendo

Si lo primero que viste fue a la persona sufriendo es una clara señal de fatiga interior. Es probable que te encuentres enfrentando una situación complicada o estés muy confundido. Pero no permitas que dicha situación o confusión desmorone tu vida, intenta relajarte y deja de preocuparte de aquellos que realmente no merecen tu atención. Intenta encontrar tiempo para descansar y despejar tu mente, eso te va a venir muy bien. Quizá así descubras qué de lo que hay en tu alrededor está absorbiendo tu energía y te causa fatiga. No temas desprenderte de aquellas relaciones que afectan a tu bienestar. Tampoco cambies para complacer a otros. No vale la pena forzar algo que no eres. Y aprovecha tu creatividad para crear grandes cosas.

2. Cráneo

Si lo primero que viste fue el cráneo, significa que tienes una gran fuerza interior y que estás preparado para asumir nuevos retos. Eres de las personas que no se preocupan por los bienes materiales y prefieres darle un mayor sentido a tu vida. Para ti el camino es mucho más importante que el destino mismo y es precisamente por eso que no te preocupas por los desvíos que puedas tener, ya que disfrutas el recorrido al que te está llevando la vida. Eres un líder nato y tienes un coeficiente intelectual superior, así que aprovecha esas cualidades.

¿Realmente me sirve un test de personalidad?

Un test de personalidad no es más que una prueba psicológica que evalúa los rasgos principales que definen la personalidad de los individuos. Estas pruebas están diseñadas para ayudar a identificar el lado emocional y actitudinal que predomina en cada individuo.

¿Qué tan fiables son los test de personalidad?

Ante todo, un test de personalidad tiene que ser fiable y científicamente válido. En otras palabras, tiene que medir con criterios científicos lo mensurable, por ejemplo, rasgos de personalidad relevantes para el entorno laboral actual.

¿Desde qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea hacerse más sólidos, o todo lo contrario.

