La imagen de este acertijo visual que Depor te trae, genera confusión: está un grupo de personas disfrutando de una fiesta setentera, mientras existe un viajero en el tiempo muy cerca de ellos. Esa persona acompaña a todos de una forma tan normal que es muy complejo descifrarlo. Tu misión es hallarlo en menos de siete segundos y así poder evitar que su salto en el tiempo complique la realidad de los demás. ¿Crees lograrlo a continuación?

Debido a que no cuentas con mucho tiempo para resolver el acertijo, es importante que observes detenidamente la ilustración. Tienes que estar sumamente concentrado(a). No pienses en otra cosa que no sea esta prueba.

Si eres minucioso en el siguiente acertijo visual, darás con ese objetivo más rápido de lo que imaginabas. Así que tómate unos segundos de respiración previos si es lo que realmente necesitas para hallarlos y luego reta a tus amigos. Los dejarás sorprendidos.

IMAGEN DEL ACERTIJO

Un viajero en el tiempo: encuentra a la persona del futuro en este acertijo visual de hoy. (Foto: Genial.Guru)

RESPUESTA DEL ACERTIJO

Estas pruebas requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Tus habilidades te permitieron dar con la respuesta a este complejo objetivo visual del que no teníamos certeza de lograr. Lo que buscabas estaba a la vista, pero si no lo lograste por ti solo, te lo mostramos a continuación.

Solución del acertijo visual: esta persona es un viajero en el tiempo porque tiene un celular en su bolsillo. (Foto: Genial.Guru)

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS VISUALES?

En general, es posible distinguir entre los acertijos lógicos y las adivinanzas. Los primeros son juegos donde la solución al enigma es accesible por medio del razonamiento y la intuición. Se trata de una forma de entretenimiento que no depende del conocimiento previo, sino de un ejercicio mental para leer entre líneas los datos ofrecidos en la descripción.

Las adivinanzas, en cambio, suelen estar dirigidas al público infantil y es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente presentado en forma de rima. Se tratan de enigmas sencillos que permiten aprender palabras de manera amena ya que describen cosas de una forma indirecta para que alguien acierte la respuesta, incluyendo pistas en su fraseo.