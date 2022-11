No es nada del otro mundo esta prueba que se ha viralizado en redes sociales. Tu misión no es otra que ubicar la silueta diferente al resto que, aunque todas parecen iguales, hay una que es distinta por un mínimo rasgo y deber percibirlo. Recuerda que para este acertijo visual no debes sobrepasar los siete segundos, pues así perderás uno de los desafíos más renombrados en redes sociales. Pon determinación para encontrar la solución, abre bien la mente y los ojos si quieres salir airoso de esta prueba. Dejando las reglas del juego bien claras y en que consiste la mecánica, no hay lugar a las excusas.

Lúcete con tus mejores habilidades para dar con la respuesta de este acertijo visual. Y es que son pocos los que se atrevieron a enfrentarlo y luego encontrarle la solución a un desafío que pone contra las cuerdas a miles de usuarios en las redes sociales. Solo tendrás alrededor de unos 5 segundos para dar con la silueta diferente en la actualidad. Prepara tus mejores aptitudes para ponerlas en marcha y dar así con la rebuscada respuesta. ¿Quieres ser parte del 10% que lo logra?

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

Una de las siluetas de la señorita sentada es distinta a las demás en este acertijo visual. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con la respuesta. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío. Si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel. Si no lo lograste, mira la imagen que viene a continuación, pues ahí te mostramos la ubicación exacta del objetivo de la nota.

Solución del acertijo visual: esta silueta de la señorita sentada es distinta a las demás. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el acertijo visual de esta semana? Te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de retos. ¿Quieres ver más virales como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un tiempo límite y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estas pruebas están por todos lados.