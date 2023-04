La siguiente prueba es muy reveladora pues los internautas han quedado sin palabras luego de conocer las respuestas que arroja este test visual. Y para llegar a conocer qué es lo que oculta tu subconsciente, lo único que tienes que hacer es mirar por algunos segundos la ilustración y responder si ves a una niña o un cráneo.

La imagen del test visual también podría servir como ilusión óptica, pero esta prueba tiene la facultad de revelarte qué esconde tu subconsciente y para ello debes echar un vistazo rápido a la ilustración en cuestión. Dinos qué ves, ¿una niña o un cráneo? De acuerdo a la personalidad de cada quien, logrará identificar un elemento diferente.

Cuando ya tengas en mente la figura que si visualizaste plenamente, lo siguiente es que busques en la lista de resultados lo que significa que hayas identificado ese elemento por encima del otro.

La imagen del test visual de la niña

Los resultados del test visual

Si es la niña la que primero llamó tu atención al mirar esta imagen, significa que tu secreto es una mala concepción de ti mismo. Probablemente hiciste algo o hiciste cosas en tu infancia que no repetirías hoy. Tal vez piensas que te has comportado como un niño travieso o travieso y aún no te lo has perdonado. En cambio, concederse el perdón es absolutamente fundamental para seguir adelante.

Si el cráneo es el primer elemento que notaste en la imagen, significa que la muerte es una de las cosas que más te asusta. Probablemente has vivido muertes que te han marcado mucho o tú mismo has corrido peligro de muerte. Gracias a estas experiencias, tu enfoque de la vida ha cambiado profundamente y hoy eres menos optimista que en el pasado. Siempre eres consciente de que nuestro tiempo es limitado y que no se debe perder ni un momento.

