¿Nunca te has preguntado por qué a veces cuestionas tu atractivo y buscas opiniones distintas a tu punto de vista? El motivo detrás de estos problemas es no haberte parado a pensar cuál es tu mayor característica y cómo resalta. El test de personalidad te hará saber qué tan preparados estás para establecer un nuevo vínculo amoroso o qué observa la gente para resaltar en nuestro físico. Por suerte, los monos de más abajo te echarán una mano en la prueba que ha conmocionado todas las redes sociales. Solo debes elegir al que más te guste y descubrir qué revela esa decisión sobre ti. Este tipo de desafíos se basan en la respuesta automática del inconsciente, aquella parte de tu existencia que sabe más sobre ti, pero que apenas puedes controlar. Si inviertes demasiado tiempo meditando sobre tu elección, será la lógica la que elija por ti. Y esta no es bien recibida en la prueba de más abajo. ¿Te sientes listo?

Observa la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: uno de los monos te revelan si eres atractivo. (Foto: Difusión)

Mira los resultados del test de personalidad

Si eliges el mono #1...

Si el que más te llama la atención es el mono que no quiere ver, el que se tapa los ojos, significa que tu mayor atractivo reside en tu individualidad. Aunque parezca una contradicción, la gente a tu alrededor valora que seas una persona autosuficiente y selectiva con tu círculo más íntimo. Que no te agraden las muestras de cariño más físicas no quiere decir que seas alguien arisco.

Si eliges el mono #2...

En cambio, si has escogido el primate que no quiere escuchar es porque tu mayor atractivo es la gestión que haces de la amistad. Eres una persona muy sociable, original y auténtica que hace las cosas a su manera, un valor que es muy apreciado por tu entorno. Llamas la atención sin querer y esto también puede molestar a la gente soberbia y envidiosa, de la que debes alejarte.

Si eliges el mono #3...

Si, por el contrario, has elegido el mono que prefiere no hablar es porque lo que más valoran de ti es tu sensibilidad. A menudo, este carácter es difícil de entender para los demás, porque puedes llegar a aislarte para no sentirte herido, pero saben que poca gente empatizará con ellos como lo haces tú, con una inteligencia emocional especial y talento para las artes.

Te recomiendo ver este video

Estas cuatro imágenes develarán rasgos de tu personalidad según tu interpretación. Sigue las instrucciones y descubrirás lo que no sabías de ti.