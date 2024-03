Pruebas como la que te dejaré enseguida no han sido realizadas para cualquier mente. En este reto matemático tienes que corregir en un mínimo de movimientos la ecuación planteada, ya sea manteniendo la misma operación o cambiando por completo el sentido de ella. Por eso es que te indico que este desafío no ha sido elaborado para las mentes más comunes. Debes hacer uso al máximo de tu inteligencia espacial pues esta te ayudará a determinar con exactitud cuáles serán los fósforos que debes cambiar su lugar. ¿Estás preparado? No todos logran demostrar este tipo de inteligencia ni mucho menos desarrollarla, pero ejercicios como el que te brindaré enseguida te ayudarán para explotar esta capacidad.

Mira la imagen del reto matemático

RETO MATEMÁTICO | La ecuación que se plantea en esta imagen es incorrecta. Debes corregirla en pocos movimientos.| Foto: fresherslive

Conoce los resultados del reto matemático

¿Cuánto es 8x9? Evidentemente no es 78. Partamos de ese error. Ahora, el objetivo en este reto es corregir esa ecuación. Podemos modificar el resultado de la multiplicación por el correcto, pero debes hacerlo en un mínimo de movimientos. ¿Cuántos debes realizar? Si retiras dos fósforos del segundo número 8, este se convertirá en 2, quedando de esta manera el número 72.

RETO MATEMÁTICO | Así quedará la ecuación del desafío luego de ejecutar solo 2 movimientos. | Foto: fresherslive

¿Te ha resultado intrigante este desafío matemático debido a su capacidad para revelar aspectos de tu personalidad o forma de pensar? Este tipo de contenido resulta sumamente fascinante y, en ocasiones, presenta un nivel de dificultad considerable, pero siempre deja una lección que aprender. Si estás interesado en seguir poniendo a prueba tus habilidades y conocimientos, te alegrará saber que hay una amplia lista de desafíos disponibles para ti. Simplemente, haz clic en el siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, ¡y estarás listo para seguir desafiándote! ¿Te animas a probarlos?

Te explico qué es un reto matemático

Según Mathworks, un reto matemático es una actividad o problema diseñado para poner a prueba las habilidades y el razonamiento matemático de una persona. Estos desafíos suelen requerir la aplicación de conceptos matemáticos para llegar a una solución o respuesta correcta. Los retos matemáticos pueden abordar una variedad de áreas, como aritmética, álgebra, geometría, probabilidad y más, ofreciendo a los participantes la oportunidad de desarrollar y mejorar sus habilidades matemáticas de manera lúdica.

