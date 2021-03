La pandemia por el coronavirus sigue arrasando vidas en el país y cada vez son más los personas infectadas. Hoy miércoles 24 de marzo de 2021, México registró un total de 5,714 nuevos casos de coronavirus en el país, elevando el total de contagiados a más de 2,208,755 de casos confirmados. Asimismo, según fuentes oficiales, el total de muertos en territorio azteca ascendió a 199,627 decesos, mostrando un aumento de 579 fallecimientos en las últimas 24 horas. Simplemente lamentable.

Coronavirus en México, miércoles 24 de marzo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo boliviano, Luis Arce, emitieron este miércoles una declaración conjunta tras sostener un encuentro con sus respectivas comitivas, con el restablecimiento de las relaciones bilaterales como eje primordial. En un documento de 23 puntos, López Obrador y Arce plasmaron los principales aspectos acordados durante su “fructífero diálogo” en esta visita oficial de dos días para conmemorar el 500 aniversario de la conquista y el 200 aniversario de la independencia mexicana.

México busca a siete hondureños que pretendían volar en una avioneta privada hacia su país con vacunas anticovid falsas del laboratorio ruso Sputnik V, informó este miércoles la Fiscalía General de la República en un comunicado. Según el relato del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el pasado 17 de marzo cuando personal de aduanas del aeropuerto de Campeche, en el sur del país, revisaron una avioneta Cessna, cuyo piloto se negaba a que fuera examinada.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene una aprobación ciudadana del 50 % a falta de dos meses para las decisivas elecciones intermedias, según una encuesta publicada este miércoles. El reporte de Gobernabilidad de la firma Grupo de Economistas y Asociados (GEA) detalló que la aprobación del presidente cayó siete puntos porcentuales respecto a la anterior encuesta (57 %), publicada en noviembre, aunque es mejor que el sondeo de septiembre, cuando registraba un 45 %.

México reportó el miércoles 579 nuevas muertes vinculadas con el COVID-19, con lo que el total de fallecidos por esa causa se elevó a 199,627, en momentos en que el Gobierno busca acelerar el ritmo de vacunación. El país latinoamericano sumó además 5,714 nuevos casos confirmados de coronavirus, para un acumulado de 2,208,755, aunque lleva varias semanas registrando un descenso en el ritmo de contagios y hospitalizaciones, según datos oficiales.

El gobierno mexicano intensificará la aplicación de vacunas contra el COVID-19 para proteger mejor a la población contra una posible tercera ola de infecciones, dijo el miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el país ha inmunizado a menos de un 5% de sus habitantes.

La tasa de desempleo en México se situó en un 4,4 % de la población económicamente activa (PEA) en febrero de 2021, una cifra superior al 3,6 % del mismo mes en 2020, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). ”En términos absolutos, la población desocupada fue de 2,4 millones de personas, 361.000 personas más que en febrero de 2020″, indicó el Inegi en un boletín .Si bien el dato es superior frente al de hace un año, mejora en 0,3 puntos porcentuales el desempleo de enero de 4,7 %.

Un lote de 2.7 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca, parte de un acuerdo de préstamo de Estados Unidos a México, llegará el domingo o el lunes al país latinoamericano, dijo el miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario añadió que el Gobierno tomó la decisión de ampliar la campaña de vacunación, para incrementar el número de inmunizados diarios.

Total de vacunas aplicadas en México

De acuerdo a la última información dada por las autoridades del país azteca, México presenta 5 millones 459 mil 14 vacunas aplicadas contra el coronavirus en todo el territorio, lo que es igual a un 67% en la aplicación de las 8 millones 160 mil 250 vacunas de Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Sinovac y Sputnik V que han llegado al país.

Asimismo, hay un total de 1,733,089 ciudadanos recuperados. Por último, a nivel nacional, un 78% de camas de hospitalización general están disponibles y 22% ocupadas. De la misma manera, en el caso de camas con ventiladores, el 74% están disponibles y el 26% de las mismas se encuentra ocupadas al día de hoy.

Cuidados a seguir si tienes coronavirus

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir el COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

