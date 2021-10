Michael Myers: el personaje de terror que nunca debe ser olvidado en Halloween.

Como un personaje inolvidable, así se guarda el recuerdo de Michael Myers que sale a relucir en los días previos y la noche de Halloween. El antagonista de las películas más emblemáticas nunca morirá en nuestra mente ni en la ficción. No hay una teoría oficial que nos explique el por qué no muere este personaje. Solo Laurie Strode consiguió arrancarle la cabeza en H20, pero esa historia ya no forma parte de la línea de historia de Halloween Kills, la cinta más reciente.

La máscara de Michael Myers es uno de los iconos más reconocibles del cine de terror, pero nunca se ha mantenido inmutable. Desde que en el rodaje de La noche de Halloween (John Carpenter, 1978) se les ocurrió pintar de blanco una careta con el rostro de William Shatner (el capitán Kirk de Star Trek), la máscara del implacable asesino ha sufrido diversas modificaciones en cada nueva entrega de la kilométrica saga de terror.

¿Por qué no muere Michael Myers?

Gordon Green ha confirmado que no es un personaje sobrenatural, pero es capaz de realizar acciones de espectáculo puro. Además, considera que siembra miedo y terror en la ciudad. En la versión novelada, cuentan en Sensacine, sí se habla de que Michael Myers ve al fantasma de un niño lisiado, que le incentiva a seguir masacrando.

Más sobrenatural es la versión de Halloween 6, una secta demoníaca que introdujo al demonio de Thorn en el cuerpo de Michael Myers para evitar la muerte y la enfermedad. En este caso, la posesión es lo que le libra de la muerte y le permite realizar movimiento completamente sobrenaturales. Cuando la constelación de Thorn aparece en el firmamento, el niño mata a toda su familia. Por otra parte, dicha maldición está vinculada a los druidas y a la fiesta de Halloween.

Michael Myers, el despiadado asesino que allanó el camino del género slasher tras el éxito de "Halloween". (Foto: EFE)

Las 12 películas de Michael Myers

Michael Myers es un nexo común en todas las películas de Halloween de John Carpenter. Esta marca cinematográfica es una de las más populares e icónicas porque abarca un tiempo de cinco décadas. El implacable asesino en serie Michael Myers llega los cines mediante los cines de Halloween Kills marca el regreso del antagonista. Al mismo tiempo, Laurie Strode se halla de nuevo ante peligro. Después de sobrevivir al fuego, Michael Myers vuelve con sed de sangre.

Desde luego, Halloween, como muchas otras sagas de terror, no brilla por un argumento especialmente complejo. En ellas seguimos la pista de Michael Myers en su afán por acabar de la forma más brutal posible con la sufrida Laurie Strode. Y la saga incluye secuelas directas, los reboots de 1998 y 2018 e incluso una recopilación de la misma a cargo de Rob Zombie. Por ello, a continuación te ofrecemos el orden cronológico de la saga Halloween para que no te pierdas nada, así como su orden de estreno en cines por si quieres ver la saga sin más preocupaciones.

Orden cronológico

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween 4: El regreso de Michael Myers (1988)

Halloween 5: La venganza de Michael Myers (1989)

Halloween 6: La maldición de Michael Myers (1995)

Halloween H20: Veinte años después (1998)

Halloween: resurrección (2002)

Halloween (2018)

Halloween Kills (2021)

Halloween Ends (estreno en 2022)

Halloween (2007)

Halloween 2 (2009)

Halloween III: Temporada de la bruja (1985)

