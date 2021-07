A raíz de la pandemia del coronavirus (COVID-19), miles de internautas consideran que los retos y test virales son una brillante opción para combatir el aburrimiento en estos tiempos de confinamiento. Ahora, te hemos traído un nuevo desafío que ha puesto de cabeza a la comunidad de Facebook, donde solo 1 de cada 10 personas pudo hallar el resultado en el tiempo establecido.

A continuación, te pondremos una lámina colorida que fue publicada por Noticieros Televisa, donde aparecerán decenas de gallinas acompañadas con pollitos, uno al lado de otra. ¿En qué consiste el reto? Deberás ubicar a las dos aves diferentes en la ilustración. Ojo, a primera vista esto será difícil de hallar así que no te confíes y presta mucha atención.

Antes de iniciar con el desafío recomendamos dar un vistazo general a la imagen y fijarte en todos los detalles posibles, puesto que solo contarás con 5 segundos de tiempo para dar con la respuesta. En caso quieras añadirle más emoción, puedes jugar junto a un amigo y ver quien da con el resultado más rápido.

Imagen del reto

Ubica a las gallinas con dos pollitos en la imagen de este nuevo reto viral. (Foto: Pinterest)

Pensaste que era fácil, ¿no? Si no has podido ubicar a las gallinas que son diferentes al resto, no tienes de qué preocuparte, puesto que hemos decidido brindarte 10 segundos más para que puedas dar con el resultado. Eso sí, aprovecha bien este extra que tenemos para ti. Vamos, confiamos en ti y en tus habilidades visual, y estamos seguros que podrás hallar a las aves intrusas en este nuevo reto viral.

Solución del reto

Como prometimos líneas más arriba, te brindaremos las ubicaciones de los objetivos en este nuevo acertijo visual. En caso hayas tenido éxito al momento de dar con el resultado, te felicitamos por ser parte de ese 10% de personas que pudo ubicar a las gallinas con dos pollitos. Presta atención a la siguiente imagen.

Estas son las ubicaciones de las gallinas con dos pollitos en este nuevo reto viral. (Foto: Pinterest)

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Profesora de aerobic grabó el inicio de un golpe de estado mientras bailaba y ni cuenta se dio (Video: YouTube)