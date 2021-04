¿De qué se trata esta tendencia en redes? Mira con atención la imagen que te mostraremos a continuación y resuelve: ¿podrás hallar la foca entre los fantasmas de esta imagen viral en plataformas sociales? Si puedes hacerlo, genial, solo recuerda que tienes el tiempo límite de 15 segundos. Ojo, esto pondrá a prueba tu visión y no es cosa de juego.

En la presente gráfica podemos notar que se encuentran varios fantasmas como si todo fuese una escena de Gasparín y sus amigos. Eso sí, parece que a priori tenemos todo definido porque las formas son similares en la mayoría. Sin embargo, los detalles y un posible zoom nos dan a entender otra idea en uno de ellos. El reto no es nada fácil, por eso te recomendamos estar concentrado y no cerrarte en una sola respuesta.

Sabes que no eres el único en intentar resolverlo. Detrás de ti hubo muchas personas que desafían su rapidez mental a diario para captar las pistas que te brinda. La foca tiene un color similar a los demás, por lo que es entendible que te confundas debido a que los fantasmas son mayores en cantidad. Sin embargo, confiamos en que vencerás el reto en el tiempo límite. ¿Te crees capaz de hallarlo? Adelante.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra la foca entre los fantasmas de este reto viral en redes sociales. (Facebook)

Tal y como podrás observar en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, direcciona bien la mirada y ubica esa foca entre los fantasmas, pero trata de hacerlo en el menor tiempo posible. Ahora, si no consigues encontrarlos, más abajo te mostramos la solución.

Te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con la respuesta. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN

Si llegaste hasta aquí significa que no hallaste a este animal marino. En caso sea lo contrario, déjanos felicitarte, puesto que solo 1 de 5 personas ha logrado ubicar a los objetivos. A continuación, te revelaremos la ubicación de todas estas.

Quizá no eres paciente y te caracterizas por ser una persona que busca soluciones rápidas ante un problema, no te preocupes que te mostramos la respuesta de manera inmediata. De no haberlo resuelto en el tiempo estimado, te pedimos darte una oportunidad más. Si no es así, revisa bien para continuar con este difícil acertijo. ¿No puedes esperar más? ¡Te mostramos la solución!

Solución: aquí se halla la foca entre los fantasmas de este reto viral en redes sociales. (Facebook)

