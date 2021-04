Miles de internautas buscan hoy en día pruebas visuales para ‘matar’ su rato libre debido a la coyuntura que vive el mundo. Además, para aumentar sus capacidades cognitivas en la actualidad. Ahora, te hemos traído un acertijo visual que solo el 10% de personas ha podido resolver. Eso sí, la prueba está siendo compartida por miles de usuarios en diferentes redes sociales. Continuamos con los desafíos para hoy.

Nosotros no queremos desanimarte, solo prepararte. Si deseas cantar victoria, lo que debes hacer es relajarte y asegurarte de abrir bien los ojos para poder observar cada detalle de la ilustración creada por Pinterest y, si haces lo antes mencionado, estamos seguros que acabarás diciendo “lo logré”. Recuerda que la paciencia también juega un papel muy importante. Ten en cuenta que los desafíos solo existen para divertirnos y este no es la excepción.

Nuestro desafío viene dando la hora en redes sociales porque solo algunos de los usuarios de países como España, Argentina, México, Estados Unidos Colombia o Perú lograron dar con la respuesta en el tiempo estimado. Para esta ocasión, lo que vemos en la imagen viral son varios tucanes que están juntos y ocultan ahí al pingüino. ¿Lograrás verlo? Sí, confiamos en ti.

IMAGEN VIRAL

Encuentra a Tambor escondido entre los Bambi de este desafío visual. (Pinterest)

Tal y como podrás observar en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, direcciona bien la mirada y ubica ese pequeño conejo entre los Bambi, pero trata de hacerlo en el menor tiempo posible. Ahora, si no consigues encontrarlos, más abajo te mostramos la solución.

Te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con la respuesta. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN

Si llegaste hasta aquí significa que no hallaste a este animal amigable de la películas de Disney. En caso sea lo contrario, déjanos felicitarte, puesto que solo 1 de 5 personas ha logrado ubicar a los objetivos. A continuación, te revelaremos la ubicación de todas estas.

Solo tienes que mirar con atención los detalles del contenido y diferenciar una forma extraña entre los Bambi, por sus cuerpos o cabeza. Si fijas tu mirada hacia el centro de la imagen, darás con él. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos dirigirte hacia la tercera imagen para que puedas revisarla con detenimiento.

Solución: aquí se ubica Tambor entre los Bambi de este desafío visual. (Pinterest)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

