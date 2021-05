Las películas llegaron a nuestras vidas para hacérnoslas más entretenidas. Desde aquellas cintas de antaño a las nuevas y digitales de ahora, pero no hay duda que lo anterior siempre será algo más apreciado. Este nuevo reto viral tratará de poner a prueba no solo conocimientos, sino también tu percepción y viveza para poder captar las mínimas señales y dar con la respuesta de este acertijo visual.

Hoy, en este acertijo visual que nos brindan las redes sociales, el protagonista es un rollo de película, de esos antiguos, de los que ya no se usan así nomás. Así que a modo de recordación, trataremos de buscarle los mínimos detalles para dar con la respuesta. Lo que buscamos es unos rollos distintos a los demás, con una mínima diferencia, algo que los hace únicos respecto al resto.

La pandemia nos hizo mirar más lo que teníamos y lo que no apreciamos. Entre esas cosas, fueron las redes sociales y los espacios que nos brindan, entre los que han resaltado los desafíos visuales hoy más que nunca. Aquí veremos un solo ejemplo que converge no solo la prueba visual, sino también uno de los símbolo más representativos del mundo del séptimo arte.

IMAGEN VIRAL

Encuentra los rollos de película en sentido contrario o diferentes en solo 10 segundos. (Noticieros Televisa)

¿Estuvo buena, interesante y fácil la imagen? Claro que sí, por eso te lo presentamos. ¿Ya lo resolviste o te parece un poco más que complicado? Si la respuesta es que aún no lograste dar con la solución, no te preocupes. Presta atención y tómate unos segundos más para que puedas resolverlo por tu propia voluntad, pero evita dirigirte hacia la solución puesta líneas abajo.

Muchas personas pueden demorar un poco más del tiempo límite para resolverlo, pues la solución (presentada abajo, pero no lo veas, no hagas trampas, rétate a ti mismo) no es tan sencilla como parece. Si por más que buscaste esos rollos no pudiste encontrarlos, aquí te mostraremos la solución y verás que no era tan complicado como pensabas.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Ahora bien, es normal que hayas llegado hasta este párrafo y sigas en el limbo en cuanto a la respuestas. Es por eso que te aconsejamos que prestes atención a los bordes y te des cuenta si todos están completos o limpios y similares, es la única que terminas de definir si son iguales o no. Además se puede observar todas las diferencias. ¡No dejes de compartir este reto viral y poner a prueba a tus amigos!

Solución: aquí se ubican los rollos de película en sentido contrario o diferentes. (Noticieros Televisa)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

