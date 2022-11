Si estás atento a los detalles, no se te pasará nada de esta prueba que es la sensación entre miles de usuarios de la comunidad relacionada a las pruebas virales. Podrás notar en el acertijo visual que se trata de un parque de juegos para niños con muchos de ellos, todos disfrutando de la hermosa tarde, pero hay un error que no los pone en peligro, pero que sí te dejará inquieto. Solo tienes que ver a profundidad qué está pasando entre cada uno de ellos, fijarte en todo y sabrás que anda mal. No te sientas mal si no lo logras, pues cerca del 99% de personas fallaron la probar suerte.

Pues nuestros conocimientos, aunque no deberían diferir de los demás, nuestras propias experiencias personales determinan cierta forma de ver las cosas. Así que el acertijo visual te pondrá contra las cuerdas, aunque las respuestas son sencillas y únicas. Prepárate para descifrar el error que está tan a la vista que pasa desapercibido. Tienes siete segundos para intentar descifrarlo, pero ojo, no te condiciones si no lo logras. Responde la siguiente prueba apta para todos, pero solo algunos podrán hacerlo en el menor tiempo y lo más detallado posible.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

Solución del acertijo visual donde el 99% falla en su primer intento: el error era el niño con short de madera. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Como podrás ver en la imagen que tenemos debajo de este párrafo, el error que tenías que encontrar está ahí, solo que lógicamente te iba a complicar, pero te detallamos su ubicación. Eso sí, una vez que lo tengas claro, reta a tus amigos o familiares.

¿Te gustó el acertijo visual de esta semana? Te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de retos. ¿Quieres ver más virales como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un tiempo límite y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estas pruebas están por todos lados.