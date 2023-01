Un nuevo test viral está empezando a captar la atención de los internautas a las redes sociales. Y es que en esta prueba psicológica podrás conocer qué tan atractiva es tu personalidad a raíz de lo que logres visualizar en la imagen que te dejaremos líneas más abajo. Simplemente tendrás que utilizar tu capacidad visual.

¿Una ardilla o un pato? Ese es el dilema que se instauró entre los participantes a este test viral. Para ello, deberás observar por espacio de 5 segundos la imagen que te compartiremos y el primer elemento que tus ojos capten de inmediato será el que te revelará los resultados en la prueba.

Y ya cuando tengas en mente tu respuesta, lo que tienes que hacer luego para finalizar el test es que descubras el significado de tu decisión en la lista de resultados que te brindaremos líneas más abajo.

Mira la imagen del test viral

Debes visualizar por algunos segundos la imagen y lo que tus ojos capten de inmediato te revelará los resultados del test de personalidad.| Foto: genial.guru

Mira los resultados del test viral

ARDILLA: Si lo primero que observaste fue este pequeño mamífero, quiere decir que como tu personalidad no existen dos. Eres una persona muy especial, curiosa y que siempre atrae a los demás por su comportamiento. Al mismo tiempo, ser tu amigo/a es todo un privilegio, puesto que siempre intentas estar para los demás, incluso cuando tú mismo ya no puedes. No hay duda que tus actitudes siempre son pensadas, aunque a veces decides no tomar riesgos, por miedo a salir de tu zona de confort.

PATO: Por el contrario, si viste a esta ave, significa que eres una persona centrada, enfocada en lo que realmente quieres, pero sobre todo eres muy empático con los demás. Sueles priorizar el bienestar de otros, antes que el tuyo, sin embargo, recuerda que eso no siempre es saludable para ti. Por otro lado, aún existen situaciones que te hacen pensar en el pasado, recuerda que lo importante ahora es continuar.

¿Qué es un reto viral y de qué tratan?

Un reto viral es un ejercicio que pone a prueba tus habilidades cognitivas para realizar una tarea. Cabe precisar que todas las actividades que realizamos requieren la utilización de nuestras funciones cerebrales, lo que implica millones de conexiones neuronales repartidas por los lóbulos cerebrales para desenvolvernos adecuadamente con nuestro entorno y procesar información por diversos canales.

Actualmente estos se ven en todos lados porque son contenidos que cumplen la función de reemplazar el aburrimiento en nuestros tiempos libres. Primero te explican las instrucciones. En su mayoría cuentan con un límite de tiempo y finalmente encontrarás la solución. Usualmente, ese es el orden que podrás encontrar en diferentes medios.