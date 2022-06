En redes sociales siempre aparecen video de todo tipo, algunos que generan mucha felicidad y otros que provocan mucha tristeza por lo que le sucedió a alguien. Esto le pasó a una mujer, quien perdió los ahorros de su vida por culpa de una rata que mordió todos los billetes y solo quedaron residuos de ellos. El video se hizo rápidamente viral en TikTok y generó muchos comentarios entre los usuarios.

Una mujer peruana contó en el video que guardó en un solo lugar 3 mil soles (800 dólares aproximadamente), sin embargo, un roeador ingresó a su casa y destruyó todos los billetes que encontró. Cuando la chica descubrió que perdió los ahorros de su vida comenzó a llorar de impotencia.

Como se puede apreciar en el video, la mujer contó lo que pasó y que ese dinero era lo que había podido recaudar, tras mucho sacrificio y trabajo. No obstante, se encuentra viviendo un momento terrible al saber que ahora ya no tiene el dinero y tendrá que comenzar nuevamente.

Mujer lloró de impotencia al descubrir que una rata destruyó sus ahorros. (Video: TikTok)

“Maldita rata”, fue la descripción que pusieron en el video y que ya cuenta con más de 90 mil reproducciones en TikTok y cientos de comentarios de los usuarios, quienes la han apoyado por la terrible situación que vivió.

“No me imagino lo que debes sentir”, “ay amiga pucha, que pena”, “esos animales son de lo peor”, “pucha que pena”, fueron algunos de los comentarios de apoyo que recibió.

Sin embargo, otras personas la criticaron por no guardar el dinero en un lugar seguro: “que descuidada, mejor es el banco”, “ay, pero dónde los has guardado” “muy mal, es tu culpa por no saberlos cuidar”, respondieron.