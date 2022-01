Este video viral ha generado todo tipo de reacciones entre los usuarios, y no es para menos. Cuando el hambre ataca, todo ser vivo hace hasta lo imposible por satisfacerlo. El churro fue encontrado por estos dos roedores y ninguno quería dejarlo pasar, puesto que sabían que quizás no volverían a toparse con un manjar así. ¿Ya lo viste? No esperes más y comparte estas imágenes con tus amigos en todas las redes sociales.

Muchos entendidos saben que los rieles del Metro neoyorquino esconden miles de ratas que salen a cualquier hora del día, pero sobre todo en la noche cuando baja la afluencia de público, para poder buscar algo que comer.

Captados por una persona que pasaba por la estación de Nueva York, el clip de alrededor de 40 segundos muestra cómo dos roedores están en una disputa por quedarse con un churro que seguro habrían encontrado por esos lares.

VIDEO VIRAL COMPLETO

Dos ratas son virales por pelearse por un churro en Nueva York. (YouTube)

Fue una lucha constante en la que recorrieron varios metros disputando este dulce en el que no se conoció al fin y al cabo quién de los dos ganó, pues vuelven a aprovechar estos rieles para desaparecer en plena disputa.

El video se viralizó rápidamente en distintas redes sociales, donde el clip cuenta con más de tres millones de visualizaciones; además, generó todo tipo de comentarios como el de “tener cuidado con tirar comida a la calle”.

