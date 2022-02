Viajar por el mar durante una tormenta conlleva sus peligros, pero si vas en un ferry capacitado para resistir -como en este video viral- y en la zona “más segura”, quizás dejes los miedos adormecidos. Sin embargo, las personas que aparecen en el clip tendencia no estaban preparadas para lo que iba a pasar, pero lo más increíble es que reaccionaron tarde a pesar de que la ola rompió la ‘barrera’ de las ventanas.

Como si se tratase de una película, el clip capta el momento preciso en que la tardía reacción de los pasajeros pudo provocar una tragedia que, gracias a Dios, no pasó a mayores. Parecía que no se daban cuenta por lo que estaban por vivir en ese momento.

El video fue grabado en un ferry en Hamburgo, el mismo que quedó atrapado en la tormenta Ylenia que viene azotando el norte de Alemania. La enorme ola chocó contra las ventanas del ferry con una fuerza aterradora y terminó rompiéndolas para inundar el interior del vehículo acuático.

VIDEO VIRAL COMPLETO

Pensaban que estaba en 3D: reacción de pasajeros en ferry ante ola gigante es viral. (Video fuente: Twitter/@ladbible)

Según el medio alemán MOPO, el barco ‘Tollerort’ viajaba por la ruta 62, que recorre el río Elba entre Hamburgo y Finkenwerder. El ferry no contempló las fuertes corrientes que generaba la tormenta, que cuyos vientos alcanzaron velocidades de hasta 152 km/h (94 mph),

Como era de esperarse, el video se volvió un auténtico viral en redes sociales como Twitter, donde el clip no tardó en popularizarse y recoger todo tipo de reacciones de los usuarios. Al conocerse que solo hubo un herido y no de gravedad, las bromas recordando al Titanic no tardaron en acumularse.

