Sin ninguna duda, los videos virales son una sensación en Internet y más aún con la existencia de las redes sociales. Ahora, unas imágenes vienen acaparando distintos perfiles de Facebook y Twitter, donde se muestra como dos mujeres que se encontraban dentro de uno de los trenes del Metro de Lima (Perú), terminaron agrediéndose físicamente por una escena de celos.

Todo comenzó cuando una mujer descubrió que su esposo le había sido infiel con otra fémina. Sin embargo, lo que más llamó la atención, fue que todo ello se dio dentro de uno de los vagones de la Línea 1 del Metro de LIMA y de una manera insólita. Y es que una pareja subió al tren y se sentó al costado de una mujer, pero lo que no se esperaban es que la dama sentada era la esposa del hombre.

Fue el usuario Nilton Omar Ruiz, a través de su cuenta de Tiktok, quien mostró las imágenes de lo sucedido, donde aparece la esposa y la amante agrediéndose físicamente. Eso sí, los pasajeros que estaban a bordo del transporte intentaron separarlas, pero ambas mostraron resistencia.

VIDEO VIRAL COMPLETO

Mujer encuentra a su esposo con su amante en el Metro y la pelea se hace viral. (Video: Tiktok)

Cabe resaltar que no solo un usuario subió el video a redes sociales, sino también otros que estuvieron presentes en el hecho. Es más, uno de ellos se animó a narrar a detalle cómo sucedió la pela. Según lo que cuenta, él había subido en la estación Gamarra y vio a la esposa sentada con su hijo en la fila de asientos reservados. No obstante, él menciona que no está seguro de dónde subió la pareja, pero es probable que lo hayan hecho entre la estación Grau y Caja de Agua.

“Suben ellos “la amante” y “el infiel” y se sientan al costado de “la oficial”. Ellos no se dieron cuenta de que se habían sentado al lado de “la oficial”. La esposa, al darse cuenta, la miró y le echó agua a la acompañante del esposo. Luego la agarró del cabello y las personas no entendían el por qué, así que comenzaron a defender a “la amante” sin saber la historia”, menciona en el video.

Al final, ambas mujeres se soltaron y las personas pudieron conocer la verdad de los hechos. Mientras que el poso se había ido hacia la parte más lejana del tren para que no logren encontrarlo.

“El tren se encontraba lleno y no había personal de seguridad que pueda intervenir. Las personas le pedían a la pareja extraoficial que se bajara del tren, mientras le gritaban adjetivos de alto calibre. Al final se bajó y la esposa se quedó en los asientos del tren llorando”, aseveró el usuario.

