Bad Bunny anunció su gira internacional y la locura se desató en todos los países donde anunció su presencia. Con meses de anticipación, las entradas se pusieron a la venta, pero pocos pensaron que sería una auténtica locura conseguir una. En un video que se viralizó en Twitter, una madre de familia había formado parte de la larga cola para conseguir entradas, pero no todo terminó como hubiese querido.

El artista puestorriqueño Bad Bunny incluyó, como no podía ser de otra forma, a México en su gira llamada “World’s Hottest Tour” (El Tour Más Caliente del Mundo en español). Por ello, algunos de sus fanáticos en Nuevo León se reunieron desde horas antes en las inmediaciones del Arena Monterrey para alcanzar boletos y verlo de cerca el próximo 3 de diciembre en el Estadio BBVA.

Las cosas se salieron de control cuando ya no permitieron el ingreso de más compradores al local. La gente se abarrotó, la desesperación se volvió protagonista, los disturbios crecían y entre ellos una madre de familia que pugnaba por un boleto. Ella solo quería un par de tickets para que su hijo disfrute del concierto del puertorriqueño.

VIDEO VIRAL COMPLETO

Lo que hace una madre por su hijo: no le venden entradas para Bad Bunny y se aferra a barrotes. (Video fuente: Twitter)

“No te estoy pidiendo que me lo regales, solamente déjame pasar para comprar uno. No me voy a bajar”, le explicó la mamá a los miembros de seguridad del Arena Monterrey, según recoge ese video publicado en la cuenta de Twitter de @telediariomty.

“¿No vieron el Tsuru de los revendedores? ¡Los protegían!”; “¡les pagaron!; “me ofrecían boletos en frente de los policías y ustedes no hacen nada”, fueron algunos de los gritos de la gente contra los elementos de seguridad en la zona.

¿Qué te pareció el video? ¿Te gustó su contenido? ¿Te gustaría poder enterarte de todo lo que ofrecemos y mucho más material como este todos los días? Bueno, aquí te contamos cómo hacerlo y todo lo que necesitas para seguir viendo contenido como este. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más videos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas? No te pierdas lo último en tendencias en redes sociales.

¿Qué se considera video viral?

“Un video viral o vídeo viral es un cortometraje audiovisual inusitadamente impactante, que la gente comparte a través de las redes sociales y los servicios para vídeos en línea, que debido al furor que causan en los espectadores son visualizados y luego compartidos por millones de personas en todo el mundo”, explica Wikipedia.