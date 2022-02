El video viral no tardó en volverse tendencia en las redes sociales de distintas partes del mundo, esto no solo por la destreza de los tres jóvenes, sino por la escena del lago congelado. El invierno azota varias partes del mundo este frío febrero y postales como el del lago Uitgeestermeer congelado se repiten en distintas ciudades. No obstante, pocos clips se viralizaron en los últimos días como el de estos tres patinadores.

En las imágenes captadas por Camiel van Eis y que Reuters publicó en sus canales oficiales, se logra ver hasta tres patinadores que aprovechan las aguas congelas de esta enorme y provisional pista de patinaje sobre hielo para sacar a relucir sus mejores movimientos.

Al norte de la ciudad de Akersloot, en los Países Bajos, los pobladores no pierden un segundo y aprovechan los menos de 7 grados que por estos días hace y que ha congelado el famoso lago Uitgeestermeer para realizar un espectacular patinaje sobre hielo.

Patinadores sobre hielo cruzan de forma espectacular lago en Países Bajos. (Camiel van Eis/REUTERS)

El gracioso video fue compartido por el usuario en las redes de Reuters y ya suma más de miles de reproducciones y reacciones. ¿A ti te gustaría o habría gustado hacerlo en algún momento de tu vida? Probablemente habrás visto muchas de estas escenas, pero poco sorprendentes como ésta.

En las imágenes podemos ver que incluso hay embarcaciones que quedaron varadas al fondo de las imágenes por el congelamiento de las aguas, pero ello no es impedimento para que los patinadores luzcan sus mejores movimientos.

