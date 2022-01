Si muchas veces pasamos horas de horas en TikTok al día, es por este tipo de videos. Es que nos solemos topar con todo tipo de contenido en esta plataforma china, desde bailes ‘trends’ hasta recopilaciones de todo tipo, aunque sin duda que también ha sido la fuente de momentos como este video que es viral. Las reacciones de los usuarios tras toparse con este clip generaron igual o más sonrisas de lo que verán en estos segundos. ¿Se encuentran preparados para una buena risa? Déjate llevar.

Los usuarios que inundan TikTok son, en su mayoría, mexicanos. por lo que le brindaron un sabor especial a este video que trata de relatar algunas ¿virtudes? de los propios descendientes del imperio Azteca. ¿Crees que se asemeja a la verdad? ¿Es un ejemplo de lo que haría cualquier persona en esta situación o solo los mexicanos? El debate está instalado.

Pero vamos con lo que es el video en sí. Una persona decidió grabar el preciso instante cuando una mujer se topa con una rata en plena calle a la luz del día. Lejos de asustarse y alejarse corriendo de este animal, decide enfrentarlo con todo lo que tenía en mano. ¿Qué usó? Su propia cartera.

ASÍ FUE EL VIDEO VIRAL

Graban a mujer peleándose con una rata en plena calle de México. (TikTok)

La grabación nos muestra a un grupo de personas caminando por una calle de México, no se sabe cuándo fue, pero al parecer no en estos tiempos de pandemia por el COVID-19, pues no hay uno solo que se encuentre usando una mascarilla. Lo que sí sucede es que son sorprendidos por una mujer que se acerca a uno de los edificios en la transitada avenida buscando algo.

“¿Qué creen que era?” fue el título que usó el usuario @carlos_barajass para describir el video de Tiktok que en cuestión de horas superó los cuatro millones de vistas y miles de comentarios.

¿Te gustó el video? ¿Quisieras poder enterarte de más material como este todos los días? Bueno, aquí te contamos cómo hacerlo y todo lo que necesitas para seguir viendo contenido como este. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más videos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas? No te pierdas lo último en tendencias en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

PSG le da 92 segundos a hincha para que se lleve lo que pueda de su nueva tienda. (Video fuente: PSG TV)